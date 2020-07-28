Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 июля 2020: почти 6 тысяч заболевших

Всего заражений: 5916

Всего выздоровлений: 5234

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области за сутки диагноз коронавирус поставлен еще 39 жителям региона. Вылечились 49 человек. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших составило 5916 ярославцев, вылечившихся – 5234. Умерли 25 человек.

Сейчас госпитализировано 362 пациента: 139 с подтвержденной инфекцией, 223 – с типичной клиникой COVID-19.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2993;

Рыбинск – 832;

Ярославский МР – 314;

Ростовский МР – 306;

Переславский городской округ – 255;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Тутаевский МР – 205;

Рыбинский МР – 187;

Борисоглебский МР – 126;

Угличский МР – 115;

Большесельский МР – 83;

Некрасовский МР – 77;

Даниловский МР – 57;

Пошехонский МР – 49;

Некоузский МР – 47;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 8;

Любимский МР – 6.