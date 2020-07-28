Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 июля 2020: почти 6 тысяч заболевших
Всего заражений: 5916
Всего выздоровлений: 5234
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области за сутки диагноз коронавирус поставлен еще 39 жителям региона. Вылечились 49 человек. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших составило 5916 ярославцев, вылечившихся – 5234. Умерли 25 человек.
Сейчас госпитализировано 362 пациента: 139 с подтвержденной инфекцией, 223 – с типичной клиникой COVID-19.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2993;
Рыбинск – 832;
Ярославский МР – 314;
Ростовский МР – 306;
Переславский городской округ – 255;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Тутаевский МР – 205;
Рыбинский МР – 187;
Борисоглебский МР – 126;
Угличский МР – 115;
Большесельский МР – 83;
Некрасовский МР – 77;
Даниловский МР – 57;
Пошехонский МР – 49;
Некоузский МР – 47;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 8;
Любимский МР – 6.
Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 28 июля 2020 годаФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ярославской области 2020: последние новости»