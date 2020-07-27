2020-07-27T17:23:27+03:00
Иваново

В Ивановской области женщина пошла с вилами на односельчанку

Причиной для ссоры стал мужчина
Полина Вачнадзе
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В Ивановской области женщина пошла с вилами на односельчанкуВ Ивановской области женщина пошла с вилами на односельчанкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшие выходные полицейские зарегистрировали сразу два обращения от ивановцев, которым угрожали убийством.

Кровавая трагедия чуть было не произошла в одном из сел Лухского района. Две женщины разругались из-за мужчины.

Разобраться в перипетиях личной жизни фигурантов этой истории оказалось не очень просто. Подруга одной из фигуранток конфликта, а именно подозреваемой, развелась с мужем и мужчина начал встречаться с другой участницей ссоры - потерпевшей. Это очень не понравилось женщине, на которую было впоследствии написано заявление, и она сначала высказала свои претензии, а потом схватила вилы и с ними пошла на соперницу своей подруги. Та, естественно, испугалась (трудно не отреагировать, когда тебя пытаются заколоть), убежала, а потом написала заявление.

Аналогичное преступление произошло в выходные в селе Тейковского района. Там во время застолья поссорились дядя и племянница. Мужчина в качестве оружия собирался использовать отвертку.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, - сказали в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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