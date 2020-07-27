Прокуратура Ярославля ответила на вопросы жителей города о выплатах на детей

В редакцию КП-Ярославль обратилась жительница областного центра Елена Иванова. Женщина рассказала, что не может получить дополнительную выплату на ребенка в размере 3 тысяч рублей, которая предусмотрена постановлением Правительства РФ.

С сентября 2019-го до конца февраля 2020 года Елена стояла на учете в центре занятости населения. С 1 марта по собственному желанию с учета снялась, но работу из-за пандемии коронавируса найти не смогла. В результате с 14 мая вновь встала на учет. Однако пособие по безработице женщине пока не назначили.

- Пособие по безработице в данный момент я не получаю, его мне назначат с 28 августа. Такое решение объяснили тем, что с марта по май я не работала, к тому же еще не прошло 12 месяцев с момента предыдущей регистрации в качестве безработной. Также мне отказали и в получении выплаты на ребенка в размере 3 тысяч рублей, сказав, что это доплата к пособию. А раз пособие я не получаю, то и выплата на ребенка мне не положена, - рассказала Елена.

В похожей ситуации оказалась еще одна жительница Ярославля. Ольга Петрова, мама двоих детей, также снялась с учета в надежде найти работу, но воплотить желание в жизнь из-за коронавирусных ограничений не смогла. С 16 апреля женщина вновь встала на учет. Пособие по безработице она будет получать с сентября. Однако в ЦЗН сообщили, что, несмотря на это, приказ на получение дополнительной выплаты на младшего ребенка оформят.

- На старшую дочь, как пояснили в центре занятости населения, оформить выплату не удастся, так как у нас с ребенком разные фамилии. Но в результате отказали в дополнительных выплатах на обоих детей. Сообщили, что эти деньги я получу в сентябре, именно с этого месяца мне начнут выплачивать пособие по безработице. Но смогу ли я получить доплату в размере 3 тысяч рублей на ребенка осенью, если в постановлении Правительства речь идет о периоде июнь-август? - задается вопросом Ольга.

Чтобы помочь жительницам Ярославля разобраться в сложившейся ситуации, КП-Ярославль обратилась за консультацией в городскую прокуратуру.

- В постановлении Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 года №346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020» сказано, что гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне - августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тысяч рублей на каждого ребенка одному из родителей. Исходя из прямого толкования закона, следует, что указанная выплата входит в состав пособия по безработице. Поскольку жительницы Ярославля в данный момент пособие не получают, то формально отказ в получении выплат на детей не противоречит закону, - прокомментировал ситуацию прокурор города Игорь Мокичев.

При этом в ведомстве отметили, что ярославны могут оспорить отказ в выплатах на детей в суде.

- Решение о соответствующих выплатах Правительство РФ приняло, чтобы поддержать граждан, гарантировать их конституционные права в сложный период. Поэтому жительницы Ярославля имеют право сами обратиться в суд, также заявление в защиту их интересов может подать прокуратура после рассмотрения соответствующего обращения, - пояснил Игорь Мокичев.