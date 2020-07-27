Дмитрий Миронов: «Индекс промышленного производства в регионе на 9,6 процента выше среднероссийского»

- Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 106,1%. Это на 9,6% выше среднероссийского значения. Мы на 5 месте в ЦФО и на 16-м в Российской Федерации, - отметил Дмитрий Миронов.

И добавил, что в кризисный период правительство региона не допустило простоя системообразующих предприятий, а экономика региона продолжает развиваться. Некоторые производства оперативно перешли на выпуск востребованной импортозамещающих и антикоронавирусных товаров.

Положительную динамику показали предприятия по производству транспортных средств и оборудования (рост на 72%), лекарств и медизделий (66%), готовых металлических изделий (19%), пищевых продуктов (9,5%), электрооборудования (6,8%).

Продолжилась реализация крупных инвестиционных проектов. Так, например, ПАО «ОДК-Сатурн» в январе – июне выпустило почти в два раза больше продукции, чем за аналогичный период 2019 года.

Значительно выросли показатели судостроительного завода «Вымпел» и Ярославского судостроительного завода, в фармацевтической отрасли – компании «Р-Фарм».

ОАО «Раскат» увеличило выпуск дорожных катков на 18 процентов.

Напомним, что еще в середине апреля текущего года – в разгар пандемии – правительством Ярославской области одновременно с федеральными были разработаны и приняты меры, направленные на поддержку предпринимателей пострадавших от карантина отраслей.

Было предусмотрено снижение налоговых ставок по доходам для работающих на упрощенной системе налогообложения при условии сохранения не менее 90% работников. Органам местного самоуправления было рекомендовано снизить в два раза ставку по единому налогу на вмененный доход для пострадавших отраслей. Кроме того, в 2020 году освобождены от налога на имущество субъекты малого бизнеса пострадавших отраслей, а также гостиницы и транспортные организации. Помимо этого, предприятия пострадавших отраслей освобождены и от уплаты транспортного налога.

Одновременно с этим было принято решение о дополнительной капитализации Фонда поддержки предпринимательства на 100 млн рублей, помимо ранее заявленных 26 миллионов, а условия выдачи микрозаймов упрощены. Правительство области направило на реализацию только перечисленных мер более полумиллиарда рублей. Результат говорит сам за себя.

- Нашей области необходимо сильное производство, стабильная экономика. Продолжаем работу в этом направлении, - подчеркнул Дмитрий Миронов.