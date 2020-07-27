В Костромской области нашли потерявшуюся девочку

Сообщение о том, что в селе Воронье Судиславского района пропала 9-летняя девочка в правоохранительные органы поступило вечером 26 июля. Во время проверки выяснилось, что ребенок без спроса ушел со двора и пропал. Сначала родители сами пытались разыскать дочь, но после безуспешных попыток обратились в полицию.

- На место выехали следователи и криминалисты регионального СКР, сотрудники полиции, в том числе, кинолог с собакой, спасатели и добровольцы, на поиски вышли местные жители. Работа продолжалась всю ночь, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Девочку нашли только в 5 утра следующего дня. Она сидела в поле за лесом в пяти километрах от своего села. Вместе с мамой ребенка отвезли в больницу для обследования. Было установлено, что каких-либо противоправных действий с девочкой совершено не было.

Как пояснили в областном СКР, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. В том числе, запрошены и характеристики на семью, опрашиваются местные жители. По результатам этой работы будет принято процессуальное решение.