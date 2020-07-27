2020-07-27T11:23:52+03:00
Общество

Жители ярославской деревни оказались отрезаны от «большой земли»

Разрушился мост, до цивилизации – 6 километров в одну сторону
Полина Вачнадзе
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Разрушился мост, до цивилизации – 6 километров в одну сторону. Скиншот с видео Виктории Смирновой в группе "Ярославль LIVE" ВКонтактеРазрушился мост, до цивилизации – 6 километров в одну сторону. Скиншот с видео Виктории Смирновой в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте
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Жители деревни Фалюково Угличского района оказались практически отрезаны от мира. Деревянный мост, соединяющий населенный пункт с соседними поселениями, практически разрушен: его перекосило так, что пройти по нему невозможно. Справится с этой задачей разве что спортивный человек, но в деревне живут в основном пенсионеры да инвалиды, им такой марш-бросок уже не по силам.

- Жители неоднократно обращались в администрацию, на последнее обращение был ответ, что ремонт будет произведен в июне 2020 года. Сейчас конец июля и переправа вот в таком состоянии, - пишет в группу «Ярославль LIVE» Виктория Смирнова.

А переправа эта – не просто мост, а своего рода «тропа жизни». Только здесь можно относительно быстро добраться до больницы, продуктового магазина, почты. Если двигаться в обход, то это 6 километров в одну сторону.

- Туда и обратно – 12 километров. Выходить на такую дистанцию за продуктами и другими средствами существования старики и инвалиды не рискуют, да и им дорогу не осилить, - пишет Виктория.

Местные пытались своими силами привести мост в порядок – латали, покрывали дыры досками. Но это все спасало лишь на время. Сейчас, очевидно, строению нужен нормальный профессиональный ремонт.

В комментариях ярославцы посоветовали жителям деревни написать жалобу в прокуратуру. Наверное, это единственный выход в данной ситуации и вмешательство правоохранительных органов подстегнет местную администрацию к действию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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