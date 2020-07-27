Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 июля 2020: 42 заражения против 8 выздоровлений
Всего заражений: 5877
Всего выздоровлений: 5185
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области на 27 июля зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки вылечились лишь 8 человек.
Если смотреть динамику заражений в последние дни, то она довольно стабильна – за последнюю неделю ежедневно COVID-19 заражались от 38 до 42 пациентов. С выздоровлениями такой стабильности нет: если в прошлый понедельник, 20 июля выписали лишь 7 человек, то в следующие два дня – 107 и 122. Потом число вылечившихся вновь пошло на спад: в воскресенье, 26 числа, выписали 9 ярославцев, сегодня – 8. К счастью, в последние три дня остается неизменной шкала смертности.
Информация будут дополняться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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