В Ивановской области статистика умерших от COVID-19 пополнилась 18 фамилиями

В Ивановской области, по данным на 26 июля, уже 83 человека скончались от коронавируса. За последние 4 дня печальная статистика пополнилась 18 фамилиями. Как на прошлой неделе уточнил глава ивановского департамента здравоохранения Артур Фокин, многие из этого списка умерли около месяца назад, во время пика заболеваемости, но точная причина смерти была установлена лишь сейчас.

В воскресенье, 26 июля, в регионе зарегистрировано 4 смерти от COVID-19. Скончались 81-летняя женщина из Кохмы, мужчины 50 и 75 лет, а также женщина 82 лет из Иванова. Во всех случаях были серьезные сопутствующие заболевания, но основной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавируснйо инфекцией.

Накануне, в субботу, зарегистрировано 5 смертей. Скончались женщина 64 лет из Лежнева, женщина 72 лет из Кохмы, женщина 82 лет из Кинешмы, мужчины 69 и 78 лет из Иванова.

В четверг и пятницу - 4 и 5 летальных исходов соответственно.

Количество новых заражений медленно, но верно идет на убыль. Скриншот Яндекс.Статистика

При этом количество новых заражений медленно, но верно идет на убыль. Положительная динамика наблюдается с начала июля. Всего в Ивановской области коронавирусом были заражены 6303 человека, на данный момент выздоровели 4690. Как уже говорили ранее, скончались 83 ивановца.

А вот выздоровления идут крайне неравномерно. Если 15 июля было выписано сразу 387 человек, то сегодня, 26 числа, лишь 8, вчера - 64, а в пятницу - 108 ивановцев.

На данный момент выздоровели 4690 человек. Скриншот Яндекс.Статистика

Сейчас в Ивановской области для приезжих действует ряд ограничений: они распространяются и на иностранных граждан, и на приезжающих из других областей. Информации о том, когда ограничения снимут, нет. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.