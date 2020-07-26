Костромича, спрыгнувшего с круизного теплохода, нашли погибшим

"Миша погиб". Так на своей странице в социальной сети написала сестра Михаила Шишкова Анастасия. Подробности девушка не рассказала, что и понятно - семье 23-летнего молодого человека сейчас не до этого.

Михаила Шишкова искали с 21 июля. Вместе с семьей он плыл на теплоходе "Григорий Пирогов". Буквально через полчаса после того, как судно отчалило, Михаил выпрыгнул за борт и поплыл к берегу - его видела женщина-пассажир теплохода.

По словам сестры мужчины, Анастасии Шишковой, совершенно не понятно, почему брат так поступил - ссор в семье не было, на теплоходах они путешествовали довольно часто и без эксцессов. За Михаила, конечно, очень сильно беспокоились, но надеялись на благополучный исход его поступка. Молодой человек раньше иногда уезжал, никого не предупредив и не взяв с собой телефон. Но обычно уже максимум через сутки он возвращался домой. Родные думали, что и в этот раз все обойдется...

По предварительной информации, тело на берегу реки нашли прохожие.

Редакция "Комсомольской Правды" приносит свои соболезнования родным и близким Михаила.