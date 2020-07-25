Ярославцам рассказали, что делать, если заблудились в лесу

В Ярославской области в разгаре сезон тихой охоты. Уже несколько человек, отправившись по грибы и ягоды, заплутали в местных лесах и для их поисков пришлось привлекать добровольцев. Чаще всего, отправляясь в лес, человек не думает о том, что он там может заблудиться. Но что же делать, если вы увлеклись собирательством и оказались в незнакомом месте леса, откуда не представляете как выйти?

Не паниковать!

Специалисты ГБУ "Пожарно-спасательная служба Ярославской области" советуют не паниковать, а сесть и подумать, где очутились. Вспомните, как заходили в лес. Может быть, даже заметили какие-то ориентиры. Можно прислушаться к звукам: вдруг услышите поезд, машины или даже голоса.

В лесу много троп, дорог, просек, встречаются брошенные строительные вагончики, лесные избушки. Если набрели на лесной домик, не уходите из него. В таких домах люди, которые туда приходят, охотники и рыбаки, оставляют небольшой запас еды. Традиция такая - что-то немножко в избе оставлять для других путников. Через какое-то время туда придет либо кто-то из охотников или рыбаков, либо спасатели.

Спасатели всегда начинают искать следы с линейных точечных ориентиров. Например, с реки или тех же самых избушек. К ней наверняка подходит какая-то тропинка, если она явно просматривается, можно по ней выйти. Это тропинка все равно приведет к кому-то ориентиру или просеке.

Если оказались где-то у реки, и река широкая, то она куда-нибудь впадает. Вдоль нее встречаются избушки и населенные пункты. Нужно двигаться по течению, идти вверх нет смысла, чаще всего они берут начало из болот и озер, кроме комаров ловить там нечего. Реки спасатели просматривают в первую очередь, потому что люди всегда тянутся к воде. Если вы вышли к широкой реке, то разумно там и остаться.

Животные в лесу есть, но в большинстве своем они опасности не представляют. Правда, бывают исключения: голодный или раненый зверь, защищающий своих детей. Животное нужно напугать, например, постучать по металлическому предмету, если он имеется. Наиболее опасен сезон начала и середины осени, когда у лосей начинается гон.

Ночевка в лесу

Первым делом нужно развести костер - он спасет и от холода, и от комаров. Желательно, чтобы рядом с местом ночлега была вода, поесть можно грибов и ягод. Радом с костром оборудуйте место, где можно защититься от сырости и ветра. Например, наломайте еловых веток и сделайте лежанку. Днем заготовьте запас дров.

Звонок спасения

Если у вас с собой телефон и звонок проходит - это большая удача. С мобильника можно дозвониться по номеру 112 даже если нет сим-карты. Диспетчеры сначала пытаются вывести человека из леса, ориентируясь по карте: выясняют, откуда двигался, сколько времени, что видел по пути. По приметам потерявшегося могут "довести" до линейного ориентира.

- В первую очередь выводим по солнцу. Зная, в каком месте на небе солнце находится в определенное время, мы можем сориентировать человека. Допустим, ему нужно выйти на юг, мы его направляем таким образом, чтобы в течение часа он шел и солнце светило ему прямо в лицо. Через час он останавливается и снова нам перезванивает. Таким образом мы выводим около 80% людей, - рассказывают специалисты ГБУ.

Собираясь в лес

Следует соблюсти несколько правил и тогда, даже если вы потеряетесь, до прихода спасателей сможете вполне комфортно там просуществовать.

Надевайте одежду по погоде и по возможности, возьмите с собой запасной комплект на случай, если погода изменится. Прихватите с собой запас еды, лучше на день вперед. Обычно люди берут только перекус, который быстро съедают, а потом блуждают голодными или питаются, как говорится, подножным кормом.

С собой должна быть карта, если вы умеете в них разбираться. Кроме того, сейчас распространены GPS-навигаторы, на которых можно проследить свой путь и вернуться к точке, от которой пришел. По старинке люди ходят по компасам, но не стоит брать компас, если не уверены в том, что сможете по нему правильно ориентироваться.

Обязательно возьмите спички, зажигалки, и то, в чем можно разогреть воду. Все зажигательные средства должны быть герметично упакованы в пакет или в другой непромокаемый материал, чтобы в случае чего они не вымокли. Не забудьте топор или нож, чтобы нарубить дров на костер. Люди, которые не планировали оставаться на ночь, ничего из этого с собой не берут, но следовало бы.

Старайтесь не ходить в лес в одиночестве - группой выжить легче. И не употребляйте алкоголь ни до похода за грибами, ни во время.