Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 июля 2020: 35 вылечившихся и 37 заболевших
Всего заражений: 5797
Всего выздоровлений: 5168
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области за сутки выздоровели еще 35 человек, новых диагнозов - 37. Таким образом, общее количество вылечившихся составляет 5168 ярославцев, заболевших - 5797. По официальной статистике, за все время пандемии от COVID-19 скончались 25 жителей Ярославского региона.
Сейчас в больницах остаются 347 пациентов: 135 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 212 - с типичной клиникой болезни.
На обязательной изоляции 280 человек, на карантине - 1634.
Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2949;
Рыбинск – 814;
Ярославский МР –- 312;
Ростовский МР – 299;
Переславский городской округ – 249;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Тутаевский МР – 187;
Рыбинский МР – 185;
Борисоглебский МР – 122;
Угличский МР – 110;
Большесельский МР – 79;
Некрасовский МР – 77;
Даниловский МР – 53;
Пошехонский МР – 47;
Некоузский МР – 44;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 8;
Любимский МР – 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
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