Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 июля 2020: 35 вылечившихся и 37 заболевших

Всего заражений: 5797

Всего выздоровлений: 5168

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области за сутки выздоровели еще 35 человек, новых диагнозов - 37. Таким образом, общее количество вылечившихся составляет 5168 ярославцев, заболевших - 5797. По официальной статистике, за все время пандемии от COVID-19 скончались 25 жителей Ярославского региона.

Сейчас в больницах остаются 347 пациентов: 135 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 212 - с типичной клиникой болезни.

На обязательной изоляции 280 человек, на карантине - 1634.

Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2949;

Рыбинск – 814;

Ярославский МР –- 312;

Ростовский МР – 299;

Переславский городской округ – 249;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Тутаевский МР – 187;

Рыбинский МР – 185;

Борисоглебский МР – 122;

Угличский МР – 110;

Большесельский МР – 79;

Некрасовский МР – 77;

Даниловский МР – 53;

Пошехонский МР – 47;

Некоузский МР – 44;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 8;

Любимский МР – 6.