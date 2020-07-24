2020-07-24T17:59:43+03:00
Иваново

В Ивановской области от COVID-19 умерли еще 5 человек

Все пациенты имели серьезные сопутствующие заболевания
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ивановской области от COVID-19 умерли еще 5 человекВ Ивановской области от COVID-19 умерли еще 5 человекФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки статистика летальных исходов от коронавируса в Ивановской области пополнилась пятью новыми случаями. По словам руководителя департамента здравоохранения региона Артура Фокина, все пациенты имели серьезные сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь легких и другие. Но причиной смерти во всех случаях стала двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

- Умерли пациенты 69 и 64 лет из Кинешмы, 70-и лет – из Шуйского района, 63-х лет – из Тейкова и 71 года – из Иванова. Ивановец несколько дней лечился амбулаторно, его состояние улучшалось, был активен. Затем состояние резко ухудшилось, он вызвал скорую, медики спасти его не смогли, - рассказал Артур Фокин.

Таким образом, с начала пандемии по коронавирусу, в Ивановской области от этой болезни скончались 75 человек. За сутки зарегистрировано 50 новых заражений.

Сегодня, 24 июля, зафиксирован всплеск вылечившихся – выписаны сразу 108 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле изъяли больше 200 банок снюсов
В Ярославле в лесополосе женщина потеряла сына
В Ярославле под грузовой поезд попал мужчина
В Ярославской области после ремонта открыли мост через реку Юхоть
С теплохода Кострома – Ярославль спрыгнул пассажир
В Ярославле останавливался теплоход с коронавирусным больным на борту
Прокуратура нашла нарушения в работе департамента городского хозяйства Ярославля
В Рыбинске у вокзала установили ретро-паровоз
Реконструкцию площади Труда в Ярославле хотят закончить ко Дню города
С «Южного водоканала» в Ярославской области взыскали 4,8 миллиона рублей на зарплаты
В Ярославской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь
«Просил жителей не трогать мост». В Ярославской области глава района получил «неуд» за работу
В Ярославской области поручитель расплатился за чужой кредит своей недвижимостью
В Ярославской области пропал мужчина
В Ярославской области столкнулись две легковушки и грузовик
«Ласточки» между Ярославлем и Костромой будут ходить по пятницам и выходным
В музее «Ростовский кремль» для посетителей открываются еще два отдела
В Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку
Ярославская спортсменка завоевала бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе
Домой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человек
Жители Ростова Великого остались без горячей воды
Один из ярославских дворов превратился в полосу препятствий
Ярославская школа заплатит девочке за упавшие ей на голову футбольные ворота
В Ярославле скоро откроется первая в городе модельная библиотека