В Ивановской области от COVID-19 умерли еще 5 человек

За минувшие сутки статистика летальных исходов от коронавируса в Ивановской области пополнилась пятью новыми случаями. По словам руководителя департамента здравоохранения региона Артура Фокина, все пациенты имели серьезные сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь легких и другие. Но причиной смерти во всех случаях стала двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

- Умерли пациенты 69 и 64 лет из Кинешмы, 70-и лет – из Шуйского района, 63-х лет – из Тейкова и 71 года – из Иванова. Ивановец несколько дней лечился амбулаторно, его состояние улучшалось, был активен. Затем состояние резко ухудшилось, он вызвал скорую, медики спасти его не смогли, - рассказал Артур Фокин.

Таким образом, с начала пандемии по коронавирусу, в Ивановской области от этой болезни скончались 75 человек. За сутки зарегистрировано 50 новых заражений.

Сегодня, 24 июля, зафиксирован всплеск вылечившихся – выписаны сразу 108 пациентов.