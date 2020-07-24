Пациент ярославской туберкулезной больницы объявил голодовку

Пациент Ярославской областной туберкулезной больницы Андрей объявил голодовку: четыре дня мужчина не ел, в последние пару дней пил воду. Он попросил правительство региона, губернатора и депутатов разобраться в ситуации, которая сложилась в клинике. - Требую провести независимую медицинскую экспертизу. По моему мнению, больные не получают должного лечения. Есть режим удержания – пациенты содержатся в палатах без туалета, закрываются на ключ, нет доступа к душу и воздуху. Я в палате был пятым, нам поставили ведро для туалета, - рассказывает Андрей. Есть претензии у пациента и к больничное еде. То, что приносят, по словам Андрея, пищей не является. Это корм для скота, говорит мужчина. Есть у него претензии и к лечению: как к его собственному, так и в отношении других пациентов. Брат Андрея, инвалид первой группа с детства, находится в этой же больнице, но в другом отделении. - Содержится, а не лечится. Надели памперс и через неделю поменяли, - утверждает Андрей. – Родных к нему не пускают, хотя я нахожусь рядом. Ярославская областная туберкулезная больница оперативно ответила на претензии пациента. Приводим этот ответ полностью: - Пациент туберкулезной больницы, имеющий особенности личности, относится к группе высокого риска по заболеваниям органов дыхания, в том числе по заболеванию новой коронавирусной инфекцией с тяжелыми формами течения и осложнений. В больнице, где он находится во избежание заражения как пациентов, так и персонала введены дополнительные меры безопасности. В частности, ограничено посещение пациентов, организована бесконтактная передача продуктов и вещей через шлюзы, ограничена возможность покидать территорию больницы. Кроме того, пациенты, поступающие в больницу, госпитализируются через временные обсервационные отделения. После получения пациентом отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию, переводятся в обычные отделения по профилю. Что касается питания, то оно в учреждении организовано сторонней организацией по договору. Тем не менее, в Ярославской областной туберкулезной больнице организован контроль за качеством поставляемого готового питания для пациентов учреждения. Регулярно отбираются пробы питания и направляются в лабораторию для проведения анализов энергетической ценности рациона и микробиологии. С 2013 года ежегодно в больнице проводится ремонт. В частности, заменены все окна, капитально отремонтированы кабинеты лучевой диагностики, пищеблок, столовая, буфет, 1, 3 отделения, крыша, полностью поменяна система электроснабжения и освещения, развернуты бронхоскопический и эндоскопический кабинеты и т.д. В этом году проводятся ремонты кабинетов узких специалистов, дежурного врача, помещений прачечной. Будет отремонтирован больничный лифт. Вся эта работа будет продолжена и дальше. Вчера, 23 июля, Андрей начал постепенно выходить из голодовки – часть его требований была удовлетворена. Теперь брат мужчины лежит с ним в одной палате. - Освободили людей, все по своим палатам лежат, у всех есть доступ ко всему, никто никого не закрывает, - рассказал пациент в очередном видеообращении. – Состояние духа бодрое, физически тяжело. Можно решить вопросы, когда по-человечески их не решают, приходится такими методами.