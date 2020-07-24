Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 июля 2020: от COVID-19 умер 62-летний мужчина
Всего заражений: 5760
Всего выздоровлений: 5133
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса: скончался мужчина 1958 года рождения. Таким образом, по официальной статистике, жертвами COVID-19 в регионе стали 25 человек.
За сутки COVID-19 подхватил 41 ярославец, выздоровели и выписались с больничного 38 жителей области. На данный момент госпитализировано 363 пациента, на изоляции находятся 283 человека, на карантине – 1627.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2928;
Рыбинск – 806;
Ярославский МР – 309;
Ростовский МР – 299;
Переславский городской округ – 249;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Рыбинский МР – 185;
Тутаевский МР – 185;
Борисоглебский МР – 121;
Угличский МР – 110;
Большесельский МР – 79;
Некрасовский МР – 77;
Даниловский МР – 53;
Некоузский МР – 44;
Пошехонский МР – 45;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 8;
Любимский МР – 6.
Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области
А тем временем еще два отдела Ростовского кремля вот-вот откроются для посетителей. С 25 июля можно будет побывать в музее Ростовского купечества «История Ростова XIX-XX веков» и музее «Дом крестьянина Елкина. Культурный центр поселка Борисоглебский». Будут проводиться индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп не более 5 человек.
Исторический прокат костюмов и гостиница «Дом на погребах» пока закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ярославской области 2020: последние новости»