Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 июля 2020: от COVID-19 умер 62-летний мужчина

Всего заражений: 5760

Всего выздоровлений: 5133

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса: скончался мужчина 1958 года рождения. Таким образом, по официальной статистике, жертвами COVID-19 в регионе стали 25 человек.

За сутки COVID-19 подхватил 41 ярославец, выздоровели и выписались с больничного 38 жителей области. На данный момент госпитализировано 363 пациента, на изоляции находятся 283 человека, на карантине – 1627.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2928;

Рыбинск – 806;

Ярославский МР – 309;

Ростовский МР – 299;

Переславский городской округ – 249;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Рыбинский МР – 185;

Тутаевский МР – 185;

Борисоглебский МР – 121;

Угличский МР – 110;

Большесельский МР – 79;

Некрасовский МР – 77;

Даниловский МР – 53;

Некоузский МР – 44;

Пошехонский МР – 45;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 8;

Любимский МР – 6.

Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области

А тем временем еще два отдела Ростовского кремля вот-вот откроются для посетителей. С 25 июля можно будет побывать в музее Ростовского купечества «История Ростова XIX-XX веков» и музее «Дом крестьянина Елкина. Культурный центр поселка Борисоглебский». Будут проводиться индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп не более 5 человек.

Исторический прокат костюмов и гостиница «Дом на погребах» пока закрыты.