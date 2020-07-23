В Костромской области грузовик не поделил дорогу с трактором

ДТП на 42-м километре трассы Кострома – Нерехта произошло 22 июля днем. Грузовику «Мерседес», который ехал в сторону областного центра, почему-то оказалось мало дороги, и он врезался в трактор, стоящий на обочине. Есть информация, что в момент аварии кабина трактора была пустая.

Сейчас сотрудникам регионального ДТП предстоит выяснить, по каким причинам водитель грузового автомобиля не справился с управлением. Судя по фотографиям, скорость «Мерседеса» было не маленькой: от удара кабину смяло.

При таком столкновении, конечно, не обошлось без пострадавших. В больницу госпитализировали 42-летнего водителя грузовика и 35-летнего пассажира машины.