В Ивановской области муж и жена умерли от коронавируса

В Ивановской области за минувшие сутки четыре человека скончались от коронавирусной инфекции. Среди них – супруги из Шуи.

Первой подхватила инфекцию 80-летняя женщина. Первые четыре дня она лечилась дома, пытаясь самостоятельно справиться с вирусом. Но на пятый день состояние здоровья ухудшилось и пенсионерка вызвала врача, потребовалась срочная госпитализация. Был поставлен диагноз COVID-19 и, как рассказал директор регионального департамента здравоохранения Артур Фролов, сначала лечение давало положительную динамику. Но потом состояние женщины резко ухудшилось. Не помог и аппарат ИВЛ, свою роль сыграло и сопутствующее заболевание – бронхиальная астма. Спаси жительницу Шуи не удалось.

От жены заразился муж – 89-летний мужчина. Диагноз COVID-19 у него был подтвержден уже после исследования патологоанатомами. Пенсионер также имел сопутствующее заболевание, хроническую сердечную недостаточность, которое усугубило ход болезни.

Самолечение довело до летального исхода и еще одну жительницу Шуи. Больше недели женщина пыталась вылечиться самостоятельно.

Четвертая жертва коронавируса – жительница Савинского района. У 82-летней пенсионерки вскрытие показало полное поражение легких.