2020-07-23T13:55:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 июля 2020: число заболевших и вылечившихся почти сравнялось

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 23 июля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Число заболевших и вылечившихся за сутки почти сравнялось. Скриншот Яндекс.СтатистикаЧисло заболевших и вылечившихся за сутки почти сравнялось. Скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5719

Всего выздоровлений: 5095

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области количество заболевших и вылечившихся за сутки примерно одинаковое: заражений 42, выздоровлений – 40. Новых смертей от коронавируса в регионе, к счастью, не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в регионе подхватили COVID-19 5719 человек, вылечились 5095 ярославцев. В последние дни число новых заражений держится примерно на одном уровне: ежедневно этот диагноз ставят примерно 40 ярославцам. А вот выздоравливают пациенты крайне неравномерно. Например, 18 июля выписались с больничных 77 человек, а 19-го и 20-го – 9 и 7 соответственно. 21 числа произошел резкий скачок вылечившихся – сразу 102 человек, на следующий день – 122, а сегодня – лишь 40.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2904;

Рыбинск – 805;

Ярославский МР – 309;

Ростовский МР – 299;

Переславский городской округ – 248;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Рыбинский МР – 185;

Тутаевский МР – 176;

Борисоглебский МР – 121;

Угличский МР – 105;

Большесельский МР – 79;

Некрасовский МР – 77;

Даниловский МР – 53;

Некоузский МР – 44;

Пошехонский МР – 45;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 8;

Любимский МР – 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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