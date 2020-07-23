Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 июля 2020: число заболевших и вылечившихся почти сравнялось
Всего заражений: 5719
Всего выздоровлений: 5095
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области количество заболевших и вылечившихся за сутки примерно одинаковое: заражений 42, выздоровлений – 40. Новых смертей от коронавируса в регионе, к счастью, не зафиксировано.
Всего с начала пандемии в регионе подхватили COVID-19 5719 человек, вылечились 5095 ярославцев. В последние дни число новых заражений держится примерно на одном уровне: ежедневно этот диагноз ставят примерно 40 ярославцам. А вот выздоравливают пациенты крайне неравномерно. Например, 18 июля выписались с больничных 77 человек, а 19-го и 20-го – 9 и 7 соответственно. 21 числа произошел резкий скачок вылечившихся – сразу 102 человек, на следующий день – 122, а сегодня – лишь 40.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2904;
Рыбинск – 805;
Ярославский МР – 309;
Ростовский МР – 299;
Переславский городской округ – 248;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Рыбинский МР – 185;
Тутаевский МР – 176;
Борисоглебский МР – 121;
Угличский МР – 105;
Большесельский МР – 79;
Некрасовский МР – 77;
Даниловский МР – 53;
Некоузский МР – 44;
Пошехонский МР – 45;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 8;
Любимский МР – 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ярославской области 2020: последние новости»