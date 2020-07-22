2020-07-22T13:09:56+03:00
Общество

Крысы под ноги бросаются. Ярославцы просят избавить их от опасных соседей

Ни отрава, ни кошки не спасают от нашествия грызунов
Полина Вачнадзе
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Крысы не боятся уже ни людей, ни животных. Скриншот с видео Натальи БорисовойКрысы не боятся уже ни людей, ни животных. Скриншот с видео Натальи Борисовой
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Жители Брагина в очередной раз бьют тревогу – крысы снова вышли к людям. Нипочем этим далеко уже не мелким грызунам ни окрики, ни топот, не пугаются даже животных. На видео видно, как храбрый котенок пытается прогнать крысу, которая чуть меньше его по размерам, но ей все равно.

- Крысы всегда давали знать о своем существовании, но последний год… Это сущий кошмар. Не боятся людей, даже не убегают уже в присутствии человека, наоборот, чуть ли не под ноги бросаются. Один раз крыса была замечена на четвертом этаже, путешествовала по лестнице, - рассказывает жительница дома №74 на Ленинградском проспекте Наталья Борисова.

Живут грызуны в основном в подвале, но постоянно лазают в мусоропровод, под плитой у подъезда у них нарыто множество ходов. Жильцы этого дома и остальных больше всего боятся за маленьких детей: зверье привлекает их внимание, малыши еще не понимают, что приближаться к ним опасно.

Жильцы дома подали очередную заявку на дератизацию. И в принципе, это пока все, что они могут сделать.

- По данной заявке управляющая компания должна провести внеплановую дератизацию и уборку от отходов мест появления крыс. Если УК не принимаем необходимых мер, нужно обратиться в контролирующие органы. В данном случае, это муниципальная жилищная инспекция Ярославля, департамент государственного жилищного надзора Ярославской области или региональное управление Роспотребнадзора. Информация о появлении крыс по адресу Ленинградский проспект,74 доведена до управляющей организации, - сообщили КП-Ярославль в пресс-службе мэрии города.

Дератизация дератизацией, но пока рядом с домом есть продуктовые магазины, а в самом здании - действующий мусоропровод, людям выиграть войну с крысами будет трудно.

- Красы есть везде, практически во всех спальных районах. На это есть совокупность причин: наличие доступных пищевых отходов, необорудованные подвалы, отсутствие или недостаточное количество дератизационных мероприятий, - пояснил сотрудник кафедры зоологии и экологии ЯрГУ имени Демидова Александр Русинов.

Бороться с грызунами должны соответствующие службы. Как правило, в подвалах раскладывают отравленные приманки. Но тут, по словам специалиста, есть две проблемы.

- Такие мероприятия должны оплачивать управляющие компании, а они не особо рады это делать. Вторая проблема – при наличии значительного количества источников питания, крысы не очень-то ведутся на приманки. Вообще, полностью решить вопрос с крысами не удалось нигде в мире, - сделал неутешительный вывод Александр Русинов.

Крысы в Ярославле.Наталья Борисова

ИСТОЧНИК KP.RU

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