«Буран-М»: ставка на технологии

Директор компании «Буран-М» Дмитрий Шор начинал свой путь как врач. Дополнительно получил два высших образования в сферах экономики и управления. В начале 1990-х, чтобы обеспечить семью, пошел в бизнес. С тех пор его жизнь связана с обработкой металлов.

- Дмитрий Адольфович, ваша компания работает с 1993 года, за это время вы прошли не один кризис, вызванный внешними факторами. На этот раз много говорилось о поддержке малого и среднего бизнеса. Вы почувствовали ее на себе?

- Нет, поскольку производственные компании не вошли в утвержденный правительством РФ список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. В нем есть торговля, музеи и зоопарки, авиаперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание, физкультура и спорт, бытовые услуги населению, организация выставок, кинотеатры, стоматологические кабинеты... А производства - нет. Действительно, первым пострадал сектор «b2с» (бизнес, продающий товары или услуги конечным потребителям, то есть физическим лицам. - Ред.). Но и в нашей деятельности такое направление есть - например, заказчиками выступают люди, строящие дома, обустраивающие квартиры. В то же время основную часть наших клиентов составляют юридические лица.

- В чем секреты успеха вашей компании, сумевшей закрепиться на рынке, реализующей уникальные проекты?

- Особых секретов нет. Просто бизнес нужно строить и вести с точки зрения эффективности, начиная с построения системы и придерживаясь ее. Важно «видеть лес за деревьями». Иногда полагаясь и на интуицию (тонкое понимание вопроса). В бизнесе важно и везение.

Изначально, когда мы строили компанию и разрабатывали ее стратегию, было решено, что мы будем работать в узком сегменте рынка, при этом предлагая широкий ассортимент продукции. Действуя на рынке изделий из нержавеющей стали и цветных металлов, мы собрали и освоили все существующие технологии по их обработке.

Если говорить о сбыте продукции, то существуют стратегии притягивания и проталкивания. Действуя по первой, мы могли бы зарегистрировать некий бренд и раскручивать его, выпуская под ним продукцию и пытаясь ее реализовать. Но выбрали вторую стратегию: работаем не «на склад», а по заказам. Для нас емкость рынка - это количество заключенных контрактов, а не предполагаемый объем продаж.

Сейчас это особенно актуально для «Буран-М»: чем более сложные технологии обработки металлов мы осваивали, приобретая современное оборудование и привлекая кадры высокой квалификации, тем больше у нас становилась доля клиентов, заказывающих специфичную продукцию. В итоге можно определенно сказать: «Буран-М» работает на конкретных заказчиков, создавая сложные виды продукции, исходя из уникальных требований к ней. Такие заказчики хорошо знают наши технологические и производственные возможности, мы с ними тесно взаимодействуем, а такие отношения зачастую становятся долгосрочными. Ну а в кризисных ситуациях важно, что средства предприятия не «заморожены» в виде невостребованной продукции на складах.

- Говорят, что в Ярославле большая часть конструкций из нержавейки - ваша продукция. Лестницы, перила, поручни, ограждения, козырьки и многое другое, что можно увидеть на улицах города… А с чего все начиналось?

- Могу предположить, что у нас сделано примерно 80 процентов таких изделий. А когда мы начинали работать, потребители не понимали, зачем нужно использовать нержавеющую сталь - ведь это более дорогой материал. Мы продвигали его, рассказывали о преимуществах нержавейки, демонстрировали их на различных примерах. И люди убеждались - срок хранения и использования таких изделий действительно не ограничен, если речь не идет об особо агрессивной среде.

Сейчас мы много начали работать и с алюминием - это достаточно сложный в обработке, но очень перспективный металл. Изделия из него обладают рядом несомненных преимуществ перед обычными сталями. А вообще в России насчитывается уже несколько тысяч объектов, сданных и эксплуатирующихся с изделиями и конструкциями, выполненными компанией «Буран-М».

Сияющая и нержавеющая сталь - украшение интерьеров в офисах, квартирах и коттеджах.

- У вас есть пример для подражания в плане качества изделий?

- Для меня пример - это немецкая компания Arnold AG, которая известна по всему миру, в том числе благодаря созданию уникальных арт-объектов из стали. Самый известный из таких объектов - инсталляция Cloud Gate («Облачные врата»), ставшая визитной карточкой Чикаго. Она изготовлена из 168 листов нержавеющей стали, отполированных так, что поверхность не имеет видимых швов. Эта 100-тонная «ртутная капля» невероятным образом отражает окружающую реальность.

В Ярославле тоже есть объект, выполненный специалистами Arnold AG. Это монумент «Хоккейное братство» в память о трагедии «Локомотива». Согласно идее авторов этот монумент представлял собой сложную параметрическую конструкцию, состоящую из 37 (по числу погибших членов команды ХК «Локомотив») стилизованных клюшек, которые сложены таким образом, что под одним углом зрения представляют собой падающую птицу, а под другим - взлетающий самолет. Воплотить это в металле смогла только Arnold AG… Нам такое пока недоступно (понятно, что у немцев и деньги совсем другие - уникальные заказы в ЕЭС и США оцениваются в миллионы евро и долларов), но мы стремимся!

- Новый 10-метровый знак на въезде в Ярославль, изготовленный вами, - проявление этого стремления?

- Да, мы с удовольствием беремся за подобные задачи, позволяющие продемонстрировать возможности «Буран-М», интересные в работе и дающие нам новый опыт. Среди таких объектов - памятник дважды Герою Советского Союза летчику Амет-Хану Султану за Волгой и «Паруса молодости», установленные в честь 100-летия ВЛКСМ напротив кинотеатра «Родина».

Например, «Паруса молодости» - это конструкция из 2000 металлических деталей, параметрическая архитектура, которая очень сложна в расчетах. Для этого требуются специальные компьютерные программы и инженерные знания. Видимо, поэтому мы были единственным участником конкурса на выполнение работ, больше никто не рискнул взяться за воплощение в металле идеи авторов проекта.

Монумент "Паруса молодости" был открыт в Ярославле в 2018 году к 100-летию комсомола

Сейчас мы выполняем очень сложный и интересный заказ для Дальнего Востока. А для Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» мы сделали клетки-самоловы для отлова и передержки белых медвежат. Отставшие от матерей 2-3-летние медвежата бродят по поселкам и создают проблемы местным жителям, а отстреливать их нельзя. Медвежат ловят по всей российской Арктике и отправляют в «Роев ручей».

Разработанные и испытанные нами алюминиевые клетки сами ловят медвежат и позволяют передерживать их в течение нескольких суток, пока за животным не прилетит борт. Этим изделием сразу заинтересовался и Московский зоопарк.

- Похоже, вам нравится делать то, чему нет аналогов?

- Верно. Например, сейчас мы оснащаем уже пятую фармацевтическую фабрику, предназначенную работать по международному стандарту GMP, и каждый раз это делается по индивидуальным проектам. Типовых решений там нет, все зависит от требований фармацевтической компании и специфики конкретного производства - помещение адаптируется под продукт, который будет выпускаться. Вообще, нам всегда интересно решать нестандартные задачи, решая проблемы заказчика.

- Существует модель потребностей человека, так называема «пирамида Маслоу». Какие из этих потребностей вы удовлетворяете?

- Безусловно, потребность в безопасности. Наши изделия, не боящиеся коррозии, применяются в медицине, фармацевтике, аграрном секторе, пищевой, химической, нефтегазовой промышленности и т.д. Например, сейчас мы сделали емкости для хранения спирта для возобновившего свою работу Ярославского ЛВЗ. Раньше спирт хранили в старых емкостях из черного металла, а теперь их заменит наша нержавеющая сталь.

Еще две потребности «пирамиды Маслоу» - это потребность в уважении (достижение успеха, признание) и эстетические потребности (гармония, порядок, красота). К этому стремятся компании, для которых мы оснащаем производственные помещения или офисы, и заказчики, строящие жилье, заказывающие нам инсталляции, лестницы, поручни, ограждения, козырьки и т.д. Но вообще в последнее время доля заказов в сфере строительства у нас снижается. В этом сегменте рынка появились и другие компании-производители, а нам самим интереснее сложные, с инженерной точки зрения, высокотехнологичные заказы.

Предприятие постоянно обновляет свое оборудование

- Вы давно в бизнесе, входите в совет директоров предприятий, организаций и предпринимателей Кировского и Ленинского районов города, участвуете в работе ярославского «Менеджер-клуба», преподаете управленческий учет и учетную политику… Как сегодняшняя кризисная ситуация, связанная с пандемией, сказалась на методах ведения бизнеса?

- Честно говоря, мы с коллегами ожидали кризисных явлений - в связи с падением цен на импортируемые Россией энергоносители. С доходами от них связан и бюджет страны, и доходы множества компаний, а опосредованно - практически всего населения страны. Но к углеводородным войнам добавился еще и коронавирус.

Я вижу, что сейчас очень многие собственники, отдававшие бизнес в управление наемным менеджерам, вновь берут штурвал в свои руки, работают с крупными клиентами, ищут заказы, оптимизируют работу. Стало очевидным, что прибыль и развитие компании - это забота собственника. У наемного директора интересы зачастую в другом - собственные доходы, «красивые» показатели и акции за деньги собственника. В таком случае собственнику, чтобы не потерять бизнес, в кризисной ситуации приходится брать оперативное управление на себя.

Наша компания в этих условиях чувствует себя достаточно уверенно. Конечно, рынок во многих секторах «просел». Но, как я уже говорил, мы не работаем на склад, поэтому наши средства не заморожены в нереализованной продукции. Кроме того, «Буран-М» обладает весьма широкими техническими возможностями, которые позволяют выполнять заказы для самых разных секторов экономики и по всей цепочке - от разработки конструкторско-технологической документации до изготовления и монтажа. В последние годы мы вкладывали очень серьезные средства в совершенствование технологий, и сейчас способны подстраиваться под требования практически любого заказчика - работаем даже с китайской Huawei, одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Их устраивает наше качество.

- Каким принципам вы следуете, развивая предприятие?

- Мы обновляем оборудование не тогда, когда оно физически изнашивается, а когда оно морально устаревает. Это происходит гораздо быстрее, но в мире высоких технологий отставать нельзя. И еще мы сделали ставку на квалифицированные инженерные кадры.

Берем на практику ребят из политеха, техникумов и училищ, присматриваемся, платим стипендии, лучших и стремящихся развиваться приглашаем на работу. Расстаемся с теми работниками, кто отстает от темпа, в котором развивается предприятие. Зарплата у нас хорошая, поэтому есть возможность выбирать. Могу сказать: мне нравится коллектив, который у нас сложился и продолжает складываться.

Новый въездной знак "Ярославль" изготовили сотрудники "Буран-М"

- На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда рассматриваете кандидатуру на вакантное место?

- Прошу показать вкладыш в дипломе и смотрю на оценки. Не бывает так, чтобы человек сначала плохо учился, а потом начал хорошо работать. Вот наш коммерческий директор - молодой человек с золотой медалью и красным дипломом. И работает так же, как учился, - отлично. На таких сотрудников мы и делаем ставку.

- Что, на ваш взгляд, лучше всего мотивирует работников?

- Это не грамоты, тимбилдинг и возможные бонусы, а страх потерять то, что уже имеешь: достойный доход, интересную работу в хорошем коллективе.

- Мы начали разговор с вопроса о мерах господдержки бизнеса в условиях коронавируса. Пользовались ли вы господдержкой в других ситуациях и как оцениваете действия государства по развитию предпринимательства?

- Мы получили субсидированный кредит в Сбербанке . А вот механизм господдержки предпринимательства в нашем регионе мне кажется странным. Почему-то упор делается на начинающих предпринимателей. Конечно, их нужно поддерживать, хотя абсолютное большинство новых бизнесов, по статистике, быстро сходят на нет. Но почему-то сложности с поддержкой возникают у предприятий, уже доказавших свою устойчивость, занявших место на рынке. Проще молодому человеку нарисовать «бизнес-проект» и получить деньги на закупку мотороллеров для развозки мороженого, чем действующему производству - на приобретение нового оборудования. Опытным предпринимателям при этом припоминают «старые грешки» - мол, когда-то у вас были проблемы с налогами или еще с чем-то. Я и сам был в такой ситуации. Но неужели нужно объяснять, что невозможно 25 лет работать и ни в чем не ошибаться? Что за спиной у тебя - слаженный коллектив, земля, производственные здания, современное оборудование, опыт работы, серьезные клиенты, деловая репутация... Парадоксальная ситуация! В итоге в первую очередь предприниматели надеются сами на себя. А государство просят не мешать.

Продукция "Буран-М" использовалась при строительстве здания тренировочной базы ХК "Локомотив"

- Какие формы государственной поддержки бизнеса вы считали бы правильными?

- Это точно не раздача денег. Любая подачка приводит к ожиданию следующей подачки. Нужны не подачки, а условия для нормальной работы. В первую очередь - пересмотр налоговой системы. Вот сейчас введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан, когда они должны платить единственный налог - 4 или 6 процентов с дохода. Я уверен: бизнес был бы счастлив, если бы для него ввели подобный налог с оборота, отменив все остальные налоги и сборы. Пусть подоходный налог и выплаты в пенсионный фонд и соцстрах делает сам работник, тогда работодатель забудет о «серых зарплатах» и перестанет бояться повышать благосостояние своих сотрудников - ведь сейчас ты платишь рубль работнику, а полтора при этом отдаешь государству. Поступления в бюджет от бизнеса при этом наверняка вырастут - налог с оборота превысит вместе взятые НДС, налог на прибыль и т.д.

Вторая проблема - существующая система получения разрешений, сертифицирования и т.д. Во многом это кормушка для различных структур, где предприниматели теряют время и деньги.

Третье - закон о правах потребителя. Я и многие мои коллеги уже не хотят работать с физическими лицами, поскольку суды традиционно встают на сторону потребителя, даже если он очевидно не прав.

Четвертое и зачастую решающее, препятствующее развитию, - бюрократия. Таких моментов много. К сожалению, многолетние разговоры о «промышленной политике» и поддержке отечественных производителей не обернулись комплексными, системными решениями. Будем надеяться, что ситуация все же изменится. Ведь очевидно: «страна живет, пока работают заводы!»