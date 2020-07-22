Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 июля 2020: выздоровели 122 человека, заразились 40
Всего заражений: 5677
Всего выздоровлений: 5055
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области список вылечившихся от коронавируса пополнили еще 122 человека. К сожалению, увеличился и список заболевших – на 40 человек.
В больницах на данный момент остаются 387 пациентов: 124 - с подтвержденным COVID-19 и 263 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 306 жителей региона, на карантине – 1690.
С сегодняшнего дня в Ярославской области введены некоторые послабления в работе музеев и выставочных залов. Предельное количество посетителей будет зависеть от площади помещений – не более 1 человека на 4 квадратных метра. Потоки туристов не должны пересекаться.
Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2881;
Рыбинск – 800;
Ярославский МР – 302;
Ростовский МР – 299;
Переславский городской округ – 248;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Рыбинский МР – 184;
Тутаевский МР – 175;
Борисоглебский МР – 121;
Угличский МР – 102;
Большесельский МР – 79;
Некрасовский МР – 77;
Даниловский МР – 53;
Некоузский МР – 44;
Пошехонский МР – 43;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 8;
Любимский МР – 6.
ИСТОЧНИК KP.RU
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