Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 июля 2020: выздоровели 122 человека, заразились 40

Всего заражений: 5677

Всего выздоровлений: 5055

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области список вылечившихся от коронавируса пополнили еще 122 человека. К сожалению, увеличился и список заболевших – на 40 человек.

В больницах на данный момент остаются 387 пациентов: 124 - с подтвержденным COVID-19 и 263 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 306 жителей региона, на карантине – 1690.

С сегодняшнего дня в Ярославской области введены некоторые послабления в работе музеев и выставочных залов. Предельное количество посетителей будет зависеть от площади помещений – не более 1 человека на 4 квадратных метра. Потоки туристов не должны пересекаться.

Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2881;

Рыбинск – 800;

Ярославский МР – 302;

Ростовский МР – 299;

Переславский городской округ – 248;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Рыбинский МР – 184;

Тутаевский МР – 175;

Борисоглебский МР – 121;

Угличский МР – 102;

Большесельский МР – 79;

Некрасовский МР – 77;

Даниловский МР – 53;

Некоузский МР – 44;

Пошехонский МР – 43;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 8;

Любимский МР – 6.