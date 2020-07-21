2020-07-21T16:42:07+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «Ярославская область заняла 12-е место в рейтинге качества жизни граждан в регионах РФ»

Таковы данные топа, подготовленного агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Дмитрий Миронов: "Важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле".Дмитрий Миронов: "Важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле".Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

– Повышение качества жизни в Ярославской области – главная задача правительства региона, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Сегодня мы видим результаты нашей работы, отраженные в цифрах. Безусловно, 12-е место не повод останавливаться на достигнутом. Важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле, чтобы им хотелось здесь жить, трудиться, растить детей. Сделаем для этого все необходимое.

Индекс оценки работы команды губернатора учитывает десять показателей. Это уровни покупательской активности, официальной занятости, накоплений населения, доступность жилья, способность граждан обслуживать кредиты, обеспеченность основными фондами социальной сферы, жильем, педагогическим составом, медиками, а также климатическая зона.

Ярославское правительство продемонстрировало хорошие результаты в жилищной, социальной и финансовой сферах.

По показателю «Обеспеченность жильем», отражающему соотношение общей площади жилого фонда и численности населения, регион опередил лидеров рейтинга – Санкт-Петербург и Москву. То же касается и показателя «Доступность жилья» – это соотношение средней заработной платы и стоимости одного квадратного метра. Кроме того, в Ярославской области хорошее соотношение численности школьников и педагогов, пациентов и врачей. Выше среднероссийского индекс «белых» доходов, депозиты на душу населения.

Для оценки работы органов исполнительной власти региона использовались данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России за 2019 год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области снимается ряд коронавирусных ограничений
В Ярославле на Ленинградском проспекте забил горячий источник
В Ярославской области в среду ожидается гроза
Рыбинск отметит День города дореволюционными танцами
В Ярославле нашли девушку с розовыми волосами
Житель Рыбинска убил знакомого из мести
В Ярославле пропала еще одна девушка-подросток
В угличскую колонию пытались перекинуть 32 телефона и дрожжи
В Ярославле будет построена еще одна школа
В Рыбинске изменили проект набережной по просьбам горожан
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за убийства собаки
В Ярославле из магазина украли больше сотни трусов
В Ярославле пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи
Ярославец в пьяном угаре до смерти избил своего отца
В Ярославле пропала 13-летняя девушка с розовыми волосами
День города Ярославля: стала известна предварительная программа праздника
В Ярославле осудили вымогателей, которые познакомились с мужчиной от имени несовершеннолетней девочки
Ярославна получит с управляющей компании деньги за падение на тротуаре
Ярославские школьники сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
В Ярославской области снова будет гроза
На дороги Ярославской области выйдут 10 новых автобусов
Ярославским НКО в работе помогает «Ресурсный центр»