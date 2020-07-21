Дмитрий Миронов: «Ярославская область заняла 12-е место в рейтинге качества жизни граждан в регионах РФ»

– Повышение качества жизни в Ярославской области – главная задача правительства региона, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Сегодня мы видим результаты нашей работы, отраженные в цифрах. Безусловно, 12-е место не повод останавливаться на достигнутом. Важно, чтобы людям было комфортно на Ярославской земле, чтобы им хотелось здесь жить, трудиться, растить детей. Сделаем для этого все необходимое.

Индекс оценки работы команды губернатора учитывает десять показателей. Это уровни покупательской активности, официальной занятости, накоплений населения, доступность жилья, способность граждан обслуживать кредиты, обеспеченность основными фондами социальной сферы, жильем, педагогическим составом, медиками, а также климатическая зона.

Ярославское правительство продемонстрировало хорошие результаты в жилищной, социальной и финансовой сферах.

По показателю «Обеспеченность жильем», отражающему соотношение общей площади жилого фонда и численности населения, регион опередил лидеров рейтинга – Санкт-Петербург и Москву. То же касается и показателя «Доступность жилья» – это соотношение средней заработной платы и стоимости одного квадратного метра. Кроме того, в Ярославской области хорошее соотношение численности школьников и педагогов, пациентов и врачей. Выше среднероссийского индекс «белых» доходов, депозиты на душу населения.

Для оценки работы органов исполнительной власти региона использовались данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России за 2019 год.