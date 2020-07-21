2020-07-21T15:40:13+03:00
Кострома

В Костромской области осужденный просил встречи с начальником колонии, держа во рту лезвие

24-летний мужчина сидит за целый букет преступлений и не раз привлекался за нарушение режима ИК
Полина Вачнадзе
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24-летний мужчина сидит за целый букет преступлений и не раз привлекался за нарушение режима ИК24-летний мужчина сидит за целый букет преступлений и не раз привлекался за нарушение режима ИКФото: Олег ЗОЛОТО
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СКР по Костромской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего заключенного местной колонии. Молодой мужчина не отличался примерным поведением ни на свободе, ни в местах не столь отдаленных. В колонию он попал за целый «букет» преступлений: на нем грабежи, разбой, вымогательства и статья за наркотики. Сам он из Московской области, не имеет ни семьи, ни постоянного места жительства, ни российского гражданства. За то время, что находится в ИК, заключенный не единожды был наказан за нарушения режима.

Во время очередного досмотра заключенный отказался предоставить для проверки свои вещи и начал требовать встречи с руководством колонии, не желая объяснять, для чего ему это нужно. Просьбы сотрудников ИК успокоиться, еще больше раззадорили преступника, и он ударил одного из конвоиров. По этой причине и было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на инцидент, обыска все равно избежать не удалось. Изо рта у осужденного достали лезвие от бритвенного станка. Зачем с таким «оружием» он собрался к начальнику колонии, мужчина не рассказал, но, зная его послужной список, возможны разные варианты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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