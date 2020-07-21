Две недели на спасение. В Ярославской области стартовал марафон помощи больному раком Ивану Леонову

В Ярославской области стартовал Марафон спасения жизни, который продлится 14 дней. Именно столько дней осталось до поездки Ивана Леонова в израильскую клинику – и это, наверное, единственный шанс на спасение для молодого человека, который болен раком кроветворной системы. В России Ивану помочь ничем не могут.

Болезнь обнаружили в 2017 году, рыбинец лечился в Ярославле, но через год случился первый рецидив и пришлось ехать в Москву для прохождения экспериментального лечения. И уже скоро были достигнуты две ремиссии – морфологическая (были убиты все раковые клетки) и молекулярная (убрали мутацию внутри мутировавшей клетки). Нужна была срочная пересадка костного мозга, нашелся и донор с 90% совпадением – родная сестра Ивана Наталия.

- В феврале 2019 года Ваню отправляют домой и говорят ждать вызова. Мы ждали… прошел март, апрель, май, июнь… Анализ крови, взятый в июне, выбил землю из-под ног – вернулись раковые клетки. Опоздали. Как уже позже говорили врачи, они ждали квоту на проведение этой операции, квот не было, - рассказывает Наталия.

Ивана снова отправили домой, рекомендовали принимать препарат третьего поколения. Таблетки стоят около 500 тысяч рублей, хватает их на месяц, покупать их помогал фонд «Подари жизнь». На препарате молодой человек протянут до ноября, а в ноябре случился третий рецидив.

- Профессор в Израиле изучил все наши выписки, провел консультацию: нужно срочно пройти CAR-T терапию и ТКМ, трансплантацию костного мозга. Израиль готов принять. Но таких денег у нас нет, - говорит сестра Ивана.

Зато есть немало добрых людей. Для полноценного прохождения первого этапа лечения в Израиле нужны 18 миллионов рублей. 9 миллионов и 205 тысяч уже собраны. Помогали коллеги, благотворительные фонды, неравнодушные ярославцы. У Ивана и его семьи есть всего две недели, чтобы найти оставшиеся деньги и тогда наш земляк сможет вернуться к нормальной жизни. Врачи в этом уверены.