2020-07-21T11:32:04+03:00
Общество

Ярославцы просят не застраивать «каменными джунглями» сельскую местность

Жители Заволжского района и Красного Бора протестуют против строительства 9-этажного дома
Полина Вачнадзе
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Жители Заволжского района и Красного Бора протестуют против строительства 9-этажного дома. ФОТО: группа "Общественники" ВКонтактеЖители Заволжского района и Красного Бора протестуют против строительства 9-этажного дома. ФОТО: группа "Общественники" ВКонтакте
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В Ярославской области назревает очередная акция протеста: жители поселка Красный Бор и Заволжского района протестуют против строительства 9-этажного жилого дома за гипермаркетом «Глобус».

- С ноября прошлого года и до настоящего времени граждане обращаются к власти с просьбой о том, чтобы не застраивать высотными «каменными джунглями» сельскую местность – поселок Красный Бор. Но чиновники района и области их не слышат. Совсем недавно началось строительство 9этажного дома за ТЦ «Леруа Мерлен», - пишут в группе «Общественники» ВКонтакте.

Депутаты Заволжского сельского поселения, представляющие интересы ярославцев, обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Народные избранники считают, под многоэтажную застройку зона за торговыми центрами регламентирована незаконно.

- Нарушена процедура публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки ЗСП, где решалась судьба поселка. Более того, общее количество присутствующих на публичных слушаниях было пять человек, - говорится в обращении.

В связи с этим, депутаты просят прокуратуру признать внесенные в Правила изменения недействительными, аннулировать разрешение на строительство многоэтажки и привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение действующих норм и правил.

А пока депутаты пишут обращения (уже не в первый раз) жители Красного Бора выходят с одиночными пикетами, надеясь что власти их услышат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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