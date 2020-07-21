Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 июля 2020: от COVID-19 умерли два человека
Всего заражений: 5637
Всего выздоровлений: 4933
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области от коронавируса умерли еще два человека, количество жертв COVID-19 по официальной статистике с начала пандемии увеличилось до 24. Скончались 63-летний мужчина и 66-летняя женщина.
За сутки число больных коронавирусом выросло на 39 жителей области, выздоровели и выписаны 107 ярославцев.
На данный момент госпитализировано 408 пациентов: 142 с подтвержденной инфекцией и 266 – с типичной клиникой болезни. На изоляции находится 291 ярославец, на карантине – 1702.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2861;
Рыбинск – 794;
Ростовский МР – 299;
Ярославский МР – 296;
Переславский городской округ – 248;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Рыбинский МР – 179;
Тутаевский МР – 175;
Борисоглебский МР – 121;
Угличский МР – 100;
Большесельский МР – 79;
Некрасовский МР – 77;
Даниловский МР – 53;
Некоузский МР – 44;
Пошехонский МР – 43;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 6.
Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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