Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 июля 2020: от COVID-19 умерли два человека

Всего заражений: 5637

Всего выздоровлений: 4933

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области от коронавируса умерли еще два человека, количество жертв COVID-19 по официальной статистике с начала пандемии увеличилось до 24. Скончались 63-летний мужчина и 66-летняя женщина.

За сутки число больных коронавирусом выросло на 39 жителей области, выздоровели и выписаны 107 ярославцев.

На данный момент госпитализировано 408 пациентов: 142 с подтвержденной инфекцией и 266 – с типичной клиникой болезни. На изоляции находится 291 ярославец, на карантине – 1702.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2861;

Рыбинск – 794;

Ростовский МР – 299;

Ярославский МР – 296;

Переславский городской округ – 248;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Рыбинский МР – 179;

Тутаевский МР – 175;

Борисоглебский МР – 121;

Угличский МР – 100;

Большесельский МР – 79;

Некрасовский МР – 77;

Даниловский МР – 53;

Некоузский МР – 44;

Пошехонский МР – 43;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 6.