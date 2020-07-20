2020-07-20T17:24:01+03:00
Иваново

В Ивановской области полицейский и его жена обвиняются в совместно совершенном преступлении

По версии следствия, сотрудник полиции попросил у фигуранта уголовного дела денег за то, чтобы его прекратили разыскивать
Полина Вачнадзе
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Полицейский сейчас находится под стражей, а его жена – под домашним арестом.Полицейский сейчас находится под стражей, а его жена – под домашним арестом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ивановской области начальнику отделения уголовного розыска «Кинешемский» и его супруге предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, полицейский вышел на след 35-летнего местного жителя, которого разыскивают в другом регионе за совершение им преступления. Однако вместо того, чтобы сдать подозреваемого своим коллегам, ивановец попросил денег. Причем, даже не за свое молчание, а за прекращение оперативно-розыскных мероприятий. Чтобы его прекратили искать, мужчина должен был заплатить 1,2 миллиона рублей.

- 16 июля жена начальника отделения уголовного розыска, посвященная в планы мужа, получила от фигуранта уголовного дела часть ранее оговоренной суммы, а именно 610 тысяч рублей. Супруги были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после передачи им денег, в связи с чем преступление не было доведено до конца, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Полицейский сейчас находится под стражей, а его жена – под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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