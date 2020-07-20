Как собрать ребенка в лагерь? Советы родителям
Ярославские лагеря наконец-то заработали, пусть не на полную свою мощность, но сезон детского оздоровительного отдыха можно считать открытым.
В этом году ребят примут 20 лагерей. Придется отказаться от столь любимых всеми межотрядных праздников и родительских дней, которых детвора ждет с нетерпением, но новые эмоции и знакомства малышне и подросткам все равно обеспечены. Чтобы они не были омрачены бытовыми трудностями, родителям следует хорошо подготовиться к отправке ребенка на отдых и не забыть положить ему важные вещи.
Как советуют специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области, прежде всего составьте список нужного, причем, в двух экземплярах: один положите в чемодан, второй оставьте у себя.
Подпишите или выделите багаж ребенка, чтобы он мог отличить его от других.
Если вы даете ребенку с собой технику (телефон, ноутбук, плеер), то лучше пусть он будет не очень дорогой, ведь велик риск ее потерять.
Перед поездкой объясните сыну или дочери, что жить им придется с другими ребятами и поэтому придется соблюдать правила совместного проживания. Нужно соблюдать правила гигиены: чистить зубы, умываться, мыть руки. Напомните, что нельзя пользоваться чужими вещами, особенно зубными щетками и полотенцами.
Подросткам расскажите, как важно умеренно использовать духи и туалетную воду, а также средства от насекомых – в закрытых помещениях это может вызвать дискомфорт у окружающих и даже аллергию.
Не рекомендуется давать с собой сладости, скоропортящиеся и не совсем полезные продукты: лимонады, соки, консервы, грибы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, домашнюю еду, лапшу быстрого приготовления.
Что нужно положить в чемодан?
Одежда:
- Футболка 7-8 шт.
- Отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.
- Спортивный костюм 1 шт.
- Кофта с длинным рукавом 2 шт.
- Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.
- Джинсы или брюки 2 шт.
- Шорты 5 шт.
- Нарядная одежда
- Платье (для девочек) 2 шт.
- Юбка (для девочек) 2 шт.
- Пижама или одежда для сна 2 шт.
- Нижнее белье 21 шт.
- Носки 21 шт.
- Купальник (для девочек) 2 шт. Желательно ярких цветов.
- Плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт. Желательно ярких цветов.
- Солнцезащитные очки 1 шт.
- Дождевик или зонт 1 шт.
- Головной убор 1 шт. Желательно подписать.
- Список вещей
Средства гигиены:
- Мочалка 1 шт.
- Мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается
- Зубная щетка
- Зубная паста
- Полотенце банное
- Бритвенный станок
- Расческа
- Ножницы для ногтей
- Средства женской гигиены
- Полотенце пляжное
- Тапочки для душа/бассейна
- Бумажные платки
- Резиновая шапочка для бассейна
Обувь:
- Кроссовки
- Комнатные тапочки
- Резиновые тапочки для пляжа
- Сандалии или любая другая открытая обувь
Документы:
- Путевка
- Медицинская справка
- Подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря
- Нотариально заверенное согласие от родителей
- Копия полиса медицинского страхования
- Документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении)
Что нужно положить в рюкзак?
- Альбом или тетрадку
- Влажные салфетки 5 уп.
- Книгу или журнал
- Деньги
- Телефон
- Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.
- Зарядное устройство
Запрещено брать с собой:
- Любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей)
- Огнеопасные вещества
- Сигареты
- Алкоголь
- Взрывчатые вещества (включая петарды)
- Токсичные средства
- Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.
- Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты
- Эротическую и порнографическую продукцию
- Одежду с агрессивными или нецензурными надписями
- Экстремистскую литературу
- Лекарственные средства
- Предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.).
ИСТОЧНИК KP.RU