Как собрать ребенка в лагерь? Советы родителям

Ярославские лагеря наконец-то заработали, пусть не на полную свою мощность, но сезон детского оздоровительного отдыха можно считать открытым.

В этом году ребят примут 20 лагерей. Придется отказаться от столь любимых всеми межотрядных праздников и родительских дней, которых детвора ждет с нетерпением, но новые эмоции и знакомства малышне и подросткам все равно обеспечены. Чтобы они не были омрачены бытовыми трудностями, родителям следует хорошо подготовиться к отправке ребенка на отдых и не забыть положить ему важные вещи.

Как советуют специалисты Роспотребнадзора по Ярославской области, прежде всего составьте список нужного, причем, в двух экземплярах: один положите в чемодан, второй оставьте у себя.

Подпишите или выделите багаж ребенка, чтобы он мог отличить его от других.

Если вы даете ребенку с собой технику (телефон, ноутбук, плеер), то лучше пусть он будет не очень дорогой, ведь велик риск ее потерять.

Перед поездкой объясните сыну или дочери, что жить им придется с другими ребятами и поэтому придется соблюдать правила совместного проживания. Нужно соблюдать правила гигиены: чистить зубы, умываться, мыть руки. Напомните, что нельзя пользоваться чужими вещами, особенно зубными щетками и полотенцами.

Подросткам расскажите, как важно умеренно использовать духи и туалетную воду, а также средства от насекомых – в закрытых помещениях это может вызвать дискомфорт у окружающих и даже аллергию.

Не рекомендуется давать с собой сладости, скоропортящиеся и не совсем полезные продукты: лимонады, соки, консервы, грибы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, домашнюю еду, лапшу быстрого приготовления.

Что нужно положить в чемодан?

Одежда:

- Футболка 7-8 шт.

- Отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.

- Спортивный костюм 1 шт.

- Кофта с длинным рукавом 2 шт.

- Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.

- Джинсы или брюки 2 шт.

- Шорты 5 шт.

- Нарядная одежда

- Платье (для девочек) 2 шт.

- Юбка (для девочек) 2 шт.

- Пижама или одежда для сна 2 шт.

- Нижнее белье 21 шт.

- Носки 21 шт.

- Купальник (для девочек) 2 шт. Желательно ярких цветов.

- Плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт. Желательно ярких цветов.

- Солнцезащитные очки 1 шт.

- Дождевик или зонт 1 шт.

- Головной убор 1 шт. Желательно подписать.

- Список вещей

Средства гигиены:

- Мочалка 1 шт.

- Мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается

- Зубная щетка

- Зубная паста

- Полотенце банное

- Бритвенный станок

- Расческа

- Ножницы для ногтей

- Средства женской гигиены

- Полотенце пляжное

- Тапочки для душа/бассейна

- Бумажные платки

- Резиновая шапочка для бассейна

Обувь:

- Кроссовки

- Комнатные тапочки

- Резиновые тапочки для пляжа

- Сандалии или любая другая открытая обувь

Документы:

- Путевка

- Медицинская справка

- Подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря

- Нотариально заверенное согласие от родителей

- Копия полиса медицинского страхования

- Документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении)

Что нужно положить в рюкзак?

- Альбом или тетрадку

- Влажные салфетки 5 уп.

- Книгу или журнал

- Деньги

- Телефон

- Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.

- Зарядное устройство

Запрещено брать с собой:

- Любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей)

- Огнеопасные вещества

- Сигареты

- Алкоголь

- Взрывчатые вещества (включая петарды)

- Токсичные средства

- Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.

- Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты

- Эротическую и порнографическую продукцию

- Одежду с агрессивными или нецензурными надписями

- Экстремистскую литературу

- Лекарственные средства

- Предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.).