В Костроме ненормальный отец семейства зарезал жену и чуть не убил дочь

Семейная трагедия произошла в Костроме в ночь с 14 на 15 марта этого года. По версии следствия, пьяный 44-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов своей жене. Женщина от полученных травм скончалась на месте преступления. Следующей жертвой потерявшего разум костромича должна была стать его же 15-летняя дочь. Мужчина успел нанести ей несколько ударов ножом, но девушка каким-то образом сумела позвонить в полицию.Быстрая реакция, а также своевременная помощь медиков спасли жизнь подростку.

Как сообщает пресс-служба СКР по Костромской области, уголовное дело в отношении обвиняемого завершено. Согласно заключению экспертов, у костромича имеется психическое расстройство, в связи с чем он нуждается в лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд, - сообщили в ведомстве.