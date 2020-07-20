2020-07-20T15:00:50+03:00
Кострома

В Костроме ненормальный отец семейства зарезал жену и чуть не убил дочь

Обвинение собирается требовать заключения мужчины в психбольницу
Полина Вачнадзе
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Обвинение собирается требовать заключения мужчины в психбольницуОбвинение собирается требовать заключения мужчины в психбольницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Семейная трагедия произошла в Костроме в ночь с 14 на 15 марта этого года. По версии следствия, пьяный 44-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов своей жене. Женщина от полученных травм скончалась на месте преступления. Следующей жертвой потерявшего разум костромича должна была стать его же 15-летняя дочь. Мужчина успел нанести ей несколько ударов ножом, но девушка каким-то образом сумела позвонить в полицию.Быстрая реакция, а также своевременная помощь медиков спасли жизнь подростку.

Как сообщает пресс-служба СКР по Костромской области, уголовное дело в отношении обвиняемого завершено. Согласно заключению экспертов, у костромича имеется психическое расстройство, в связи с чем он нуждается в лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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