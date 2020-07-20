Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 июля 2020: 38 новых зараженных

Всего заражений: 5598

Всего выздоровлений: 4826

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области за минувшие сутки еще 38 ярославцам поставлен диагноз «коронавирус». От болезни вылечились 7 человек.

Таким образом, в регионе с начала пандемии COVID-19 заразились 5598 ярославцев, вылечились от инфекции 4826 жителей области.

На инфекционные койки в стационары госпитализировано 430 пациентов: 143 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 287 – с типичной клиникой COVID-19. На изоляции находятся 292 человека, на карантине – 1705.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 2845;

Рыбинск – 780;

Ростовский МР – 299;

Ярославский МР – 290;

Переславский городской округ – 248;

Гаврилов-Ямский МР – 226;

Тутаевский МР – 174;

Рыбинский МР – 177;

Борисоглебский МР – 121;

Угличский МР – 100;

Некрасовский МР – 77;

Большесельский МР – 79;

Даниловский МР – 53;

Некоузский МР – 44;

Пошехонский МР – 43;

Первомайский МР – 17;

Брейтовский МР – 12;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 6.