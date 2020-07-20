Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 июля 2020: 38 новых зараженных
Всего заражений: 5598
Всего выздоровлений: 4826
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области за минувшие сутки еще 38 ярославцам поставлен диагноз «коронавирус». От болезни вылечились 7 человек.
Таким образом, в регионе с начала пандемии COVID-19 заразились 5598 ярославцев, вылечились от инфекции 4826 жителей области.
На инфекционные койки в стационары госпитализировано 430 пациентов: 143 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 287 – с типичной клиникой COVID-19. На изоляции находятся 292 человека, на карантине – 1705.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 2845;
Рыбинск – 780;
Ростовский МР – 299;
Ярославский МР – 290;
Переславский городской округ – 248;
Гаврилов-Ямский МР – 226;
Тутаевский МР – 174;
Рыбинский МР – 177;
Борисоглебский МР – 121;
Угличский МР – 100;
Некрасовский МР – 77;
Большесельский МР – 79;
Даниловский МР – 53;
Некоузский МР – 44;
Пошехонский МР – 43;
Первомайский МР – 17;
Брейтовский МР – 12;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 6.
Статистика заболевших по районамФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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