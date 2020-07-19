Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 июля 2020: COVID-19 выявили у 41 человека
Всего заражений: 5560
Всего выздоровлений: 4819
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
Еще у 41 ярославца диагностировали коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5560 человек. За сутки выписали всего 9 жителей региона, всего выздоровевших - 4819.
В настоящее время госпитализированы 424 пациента: 142 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 282 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 308 человек, на карантине - 1731.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 2835;
Рыбинск - 778;
Ростовский МР - 299;
Ярославский МР - 282;
Переславский городской округ - 248;
Гаврилов-Ямский МР - 225;
Рыбинский МР - 169;
Тутаевский МР - 167;
Угличский МР - 100;
Борисоглебский МР - 121;
Некрасовский МР - 77;
Большесельский МР - 79;
Даниловский МР - 53;
Некоузский МР - 44;
Пошехонский МР - 41;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 6.
За сутки выписали всего 9 жителей регионаФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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