2020-07-19T11:53:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 июля 2020: COVID-19 выявили у 41 человека

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 19 июля 2020 года
Светлана Крутикова
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Еще у 41 ярославца диагностировали коронавирус. ФОТО: скриншот Яндекс.СтатистикаЕще у 41 ярославца диагностировали коронавирус. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5560

Всего выздоровлений: 4819

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

Еще у 41 ярославца диагностировали коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5560 человек. За сутки выписали всего 9 жителей региона, всего выздоровевших - 4819.

В настоящее время госпитализированы 424 пациента: 142 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 282 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 308 человек, на карантине - 1731.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 2835;

Рыбинск - 778;

Ростовский МР - 299;

Ярославский МР - 282;

Переславский городской округ - 248;

Гаврилов-Ямский МР - 225;

Рыбинский МР - 169;

Тутаевский МР - 167;

Угличский МР - 100;

Борисоглебский МР - 121;

Некрасовский МР - 77;

Большесельский МР - 79;

Даниловский МР - 53;

Некоузский МР - 44;

Пошехонский МР - 41;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 6.

За сутки выписали всего 9 жителей региона Фото: Правительство Ярославской области

За сутки выписали всего 9 жителей регионаФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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