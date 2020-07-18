Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 июля 2020: за сутки выздоровели 77 человек
Всего заражений: 5519
Всего выздоровлений: 4810
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
За сутки выписали 77 жителей Ярославской области, всего выздоровевших с начала пандемии - 4810. Коронавирус выявили еще у 43 ярославцев, количество заболевших достигло 5519 человек.
На стационарном лечении находится 421 пациент: 132 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 289 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 295 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1729.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 2819;
Рыбинск - 769;
Ростовский МР - 298;
Ярославский МР - 274;
Переславский городской округ - 248;
Гаврилов-Ямский МР - 225;
Рыбинский МР - 165;
Тутаевский МР - 167;
Угличский МР - 100;
Борисоглебский МР - 119;
Некрасовский МР - 76;
Большесельский МР - 79;
Даниловский МР - 53;
Некоузский МР - 44;
Пошехонский МР - 41;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 6.
Коронавирус выявили еще у 43 ярославцевФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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