2020-07-18T11:35:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 июля 2020: за сутки выздоровели 77 человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 18 июля 2020 года
Светлана Крутикова
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За сутки выписали 77 жителей Ярославской области. ФОТО: скриншот Яндекс.СтатистикаЗа сутки выписали 77 жителей Ярославской области. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5519

Всего выздоровлений: 4810

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

За сутки выписали 77 жителей Ярославской области, всего выздоровевших с начала пандемии - 4810. Коронавирус выявили еще у 43 ярославцев, количество заболевших достигло 5519 человек.

На стационарном лечении находится 421 пациент: 132 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 289 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 295 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1729.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 2819;

Рыбинск - 769;

Ростовский МР - 298;

Ярославский МР - 274;

Переславский городской округ - 248;

Гаврилов-Ямский МР - 225;

Рыбинский МР - 165;

Тутаевский МР - 167;

Угличский МР - 100;

Борисоглебский МР - 119;

Некрасовский МР - 76;

Большесельский МР - 79;

Даниловский МР - 53;

Некоузский МР - 44;

Пошехонский МР - 41;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 6.

Коронавирус выявили еще у 43 ярославцев Фото: Правительство Ярославской области

Коронавирус выявили еще у 43 ярославцевФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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