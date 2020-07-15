В Ярославле сервис «Яндекс.Еда» запустил доставку продуктов

Наверное, у каждого были ситуации, когда начинаешь готовить какое-то блюда, и понимаешь что не хватает того или иного ингредиента. То картошка дома закончилась, то яйца. Порой, пока соберешься, сходишь в магазин, купишь все, вернешься домой, уже час, а то и больше пройдет. Желание готовить пропадает. Можно, конечно, заказать доставку продуктов на дом, но большинство сервисов привозят заказы не раньше чем через два часа, а то и на следующий день.

В Ярославле на помощь хозяйкам пришла Яндекс.Еда. Теперь, помимо готовых блюд, пользователи могут заказать доставку продуктов. Заказ привезут буквально за 20 -30 минут.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

- Раньше по выходным, когда лень было готовить, заказывали в Яндекс.Еде разные вкусности из кафе и ресторанов. А теперь еще и продукты там берем. Очень удобно в плане экономии времени. Продукты мы обычно по субботам сразу на всю неделю в супермаркете покупали. Но, чтобы скупиться, полдня уходило. А после беготни по магазинам сил уже ни на что не было. Теперь, пока занимаюсь домашними делами, все, что необходимо для готовки, мне уже и доставили. Никуда ехать не нужно, - радуется жительница Ярославля Оксана Павлова.

- Больше всего я не люблю таскать тяжелые пакеты с продуктами. Порой кажется, что руки отрываются. Особенно, если еще и баклажки с водой нести нужно. Обычно мужа прошу помочь, но он часто в командировках бывает. Мучение сплошное, когда он уезжает. Теперь все что нужно заказываю в Яндекс.Еде. Продукты привозят очень быстро. Удобно панировать свое время стало, - говорит парикмахер Елена Клевцова.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Чтобы оформить заказ, достаточно скачать в телефон мобильное приложение Яндекс.Еда. Также заказать продукты можно на официальном сайте. Продукты на данный момент привозят из Вкусвилла. Но в ближайшее время подключат и другие торговые сети. Заказы доставляют бесконтактно. Курьеры работают в масках и перчатках. Термосумки до и после каждого заказа обрабатывают антисептиками.

Заказ можно оформить на любую сумму и на любое число товаров. Никаких ограничений в этом планет нет. Все продукты рассортированы в приложении по категориям. Покупка оплачивается онлайн.