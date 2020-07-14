Друг пытался спасти, но не смог: в Иванове в карьере утонул 14-летний подросток

Вчера, 13 июля, в акватории песчаного карьера силикатного кирпичного завода в Иванове утонул 14-летний подросток. Подробности несчастного случая рассказали в Управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области.

- На поиски выдвинулась группа водолазов спасательной станции Шуи. Водолазы маневренно-поисковых групп № 1 и 3, базирующиеся в Иванове, в это время работали в области, - пояснил начальник Шуйской спасательной станции Алексей Щелухин.

В первую очередь спасатели и начали искать подростка в том месте, на которое указали очевидцы, но никого не обнаружили. После этого решили прочесать весь водоем. Лишь с четвертого захода удалось найти тело мальчика. Трудности спасателям добавило и полное отсутствие видимости из-за глинистого дна и глубины около четырех метров.

- Всё время, пока водолазы проводили поиск, на берегу в ожидании результата находились сотрудники скорой помощи, полиции и следственного комитета, а также группа ребят, которые, видимо, давно присмотрели для своего времяпрепровождения этот водоем и, конечно же, не находящие себе места родственники погибшего мальчишки, мать с младшей сестрой, - отметил Алексей Щелухин.

Оказалось, что до приезда водолазов спасти подростка пытался друг, но не смог.

- Со слов друзей, которые пришли на водоем вместе с мальчиком, купались они около часа. Прыгали с берега с самодельного трамплина, затем решили переплыть на противоположный берег. Поплыли. Один из них, доплыв почти уже до противоположного берега, обернулся и увидел, что прямо посередине его товарищ начал тонуть, - рассказал начальник спасательной станции Шуи.

Мальчик поспешил на помощь другу. Когда подплыл к нему, понял, что самостоятельно спасти товарища не сможет. Тонувший подросток в панике хватался за своего спасателя и чуть не утопил его. Освободившись от захватов, мальчик доплыл до берега, а в это время его друг уже скрылся под водой.

- Конечно же, основная причина трагического случая - купание в непредназначенном для этого месте. Одной из возможных причин также является длительное нахождение в воде, в результате которого сводит мышцы конечностей, - считает Алексей Щелухин.