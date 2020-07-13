Дмитрий Миронов: «Наш прорыв - результат планомерной работы»

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями, Ярославская область заняла десятое место и существенно улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом (в 2019-м – 18-е место). Результаты рейтинга представила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством Президента России Владимира Путина.

– Мы совершили настоящий прорыв – вошли в десятку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, за год поднявшись сразу на восемь позиций, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Все это – результат планомерной работы, которую мы начали несколько лет назад, когда формировали стратегию социально-экономического развития области «10 точек роста». Изначально мы понимали, что благодаря наращиванию инвестиций, предпринимательской активности получаем ценный ресурс, с помощью которого можем развивать социальную сферу, здравоохранение и образование, реализовывать проекты благоустройства городской среды, повышать качество жизни населения региона. Рейтинг добавил нам соревновательного духа. Со многими из коллег-губернаторов мы вступили в настоящую гонку. И эта гонка прекрасна тем, что в итоге в ней побеждает вся страна. Не будем останавливаться на достигнутом. Считаю, что мы создали большой задел для дальнейшего движения вперед.

Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества. Он включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.

Усилия управленческой команды, нацеленные на создание максимально благоприятной среды для ведения бизнеса в регионе, дали свои плоды. Так, существенно выросла доля занятых в малом бизнесе на площадках технопарков, позитивно предприниматели отзываются о качестве консультационных и образовательных услуг.

Например, в настоящее время на базе производственно-промышленной площадки «Славич» в Переславле-Залесском организуется технопарк «Индустриальный парк «Плещеево». Он разместится на площади 150 гектаров.

Парк создается для формирования максимально благоприятных условий для деятельности существующих на площадке предприятий и привлечения новых инвесторов – за счет инфраструктуры и льгот для резидентов.

- Мы создаем кластер инновационных научно-исследовательских и производственных компаний-резидентов, - рассказал исполнительный директор индустриального парка Николай Кравчук. - Поддержку Правительства региона, безусловно, ощущаем – это и коммуникативная функция департамента инвестиций и промышленности, позволяющая нам наладить новые связи даже внутри региона, и сопровождение Корпорацией развития Ярославской области. Консультации Корпорации по нюансам законодательства о поддержке, помощь в привлечении резидентов, опыт по работе с индустриальными парками – все это значительно упрощает и сокращает намеченный нами путь. Представители Корпорации приезжали к нам и все моменты мы отрабатывали на месте, что сильно увеличивает продуктивность, хотя и с удаленной работой проблем нет.

По итогам работы региона в 2019 году отмечено снижение административной нагрузки, в частности по количеству запрашиваемых дополнительных документов, сокращение времени регистрации юридических лиц и постановки земельных участков на кадастровый учет, в том числе количество необходимых для этого процедур. Кроме того, повысилась эффективность регистрации права собственности и подключения к электросетям. Высокую оценку получило законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, а также институт оценки регулирующего воздействия.