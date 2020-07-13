Роман Гурылев: «Пассажиры могут чувствовать себя спокойно»

В этом году Северное линейное управление МВД России на транспорте отмечает свой столетний юбилей. Сотрудники подразделения охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность на суше, воде и в воздухе. Роман Гурылев, возглавивший транспортную полицию в сентябре 2019-го, рассказал о том, каких результатов удалось добиться за год и как управление планирует отметить круглую дату.

- Роман Алексеевич, почему вы решили связать свою жизнь со службой в полиции?

- Еще со школьной скамьи я думал о том, чтобы заняться истинно мужской профессией, и рассматривал в том числе службу в органах тогда еще милиции. После окончания школы поступил в Смоленский филиал Московского института МВД России. После выпуска по распределению попал в УВД Ярославской области. С тех пор служу в органах.

- Начальником управления вы стали чуть меньше года назад. С какими мыслями вступали в эту должность?

- Непосредственно в управление на транспорте я пришел в 2007 году. Начинал здесь с оперативного дежурного, затем служил в уголовном розыске, стал начальником отдела, а в 2017 году возглавил полицию. Функций у начальника полиции, конечно, меньше, чем у руководителя управления, но спектр деятельности, пласт задач огромен. Поэтому, когда Олег Вячеславович Царев принял решение уйти на пенсию и мне предложили занять эту должность, первое, что я для себя определил в качестве основной задачи, - справиться с еще большим грузом ответственности, принести пользу управлению уже в новом качестве. Конечно, думал и о том, чтобы не подвести предыдущего руководителя, который доверил мне этот пост.

- Каким должен быть руководитель? Как он должен выстраивать отношения с коллективом, чтобы это положительно сказывалось на результатах работы?

- Самое главное - быть примером. Руководитель должен быть максимально объективным, естественно, адекватным и честным. Любые решения необходимо принимать взвешенно, справедливо, прислушиваясь к коллективу. Именно работа в команде является максимально плодотворной. При этом иногда требуется и адекватная жесткость, чтобы все работало четко. Хочу отметить, что мне повезло с коллективом. Поскольку работаю в управлении давно, у нас не было необходимости длительное время притираться. Мы друг друга хорошо знаем, я прекрасно понимаю, кто и как работает, и знаю это не понаслышке, а по конкретным примерам.

- Каких результатов удалось добиться за год?

- Надо отметить, что мне достался тот механизм, в котором я, во-первых, находился сам, а во-вторых, он был и остается рабочим. Мне не пришлось начинать с нуля. Важно, что удается сохранять коллектив. Результаты нашей работы говорят сами за себя: мы входим в число тех подразделений, чью деятельность положительно оценивает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. К сожалению, порой усмотреть за всем на 100% невозможно, территория обслуживания огромная, правонарушения на ней совершаются. Тем не менее благодаря профилактической работе коллектива удалось добиться снижения их количества, а это один из ключевых показателей нашей деятельности. Если говорить о промежуточных итогах этого года, то общая раскрываемость преступлений составляет более 80%. При этом у нас не было допущено экстремистских проявлений и террористических актов, каких-либо массовых беспорядков. Нам удается сохранять оперативную обстановку и подконтрольность всего происходящего на вверенном участке. Пассажиры и все, кто оказывается на участках нашего обслуживания, могут чувствовать себя спокойно.

- Расскажите о ключевых делах, которые удалось раскрыть в этом году?

- Одно из таких дел связано с хищением железнодорожного имущества группой лиц на участке протяженностью около двух километров. Нарушителей нашли и привлекли к уголовной ответственности.

Еще одно дело связано с незаконным оборотом наркотиков. Жительница Оренбургской области в электропоезде из Москвы в Ярославль везла около 800 граммов героина, чтобы передать его для последующего сбыта. Женщину задержали здесь, у нас на вокзале. Уголовное дело по данному факту рассмотрено в суде. В минувшие выходные задержали двух граждан Таджикистана, которые перевозили около 500 граммов наркотиков. Распространять их задержанные планировали в розницу способом «закладок».

Мы также ведем детальную работу в вопросах, которые касаются оружия. У достаточно большого количества граждан изымаем ножи, кастеты. Порой их носят с весьма сомнительными целями. Если изъятое оружие признается холодным, то нарушителей привлекаем к предусмотренной законом ответственности.

В этом году мы неоднократно сталкивались и с актами вандализма. Так называемые граффитисты, пользуясь моментом, в местах, где это можно сделать оперативно, раскрашивают вагоны. В минувшем месяце мы задержали две группы лиц, которые причастны к данным фактам. Сейчас ведется расследование.

- Сейчас многие ведомства занимаются еще и общественной работой, например, берут шефство над детскими домами. Участвует ли ваше управление в подобной деятельности?

- Да, у нас есть подшефный детский дом «Искорка», он находится в Борисоглебском районе. Сотрудники управления навещают ребят, привозят подарки к праздникам. Сейчас в связи с пандемией количество выездов ограничили. Кроме того, мы в целом работаем с несовершеннолетними жителями региона. Проводим профилактические мероприятия, рассказываем о правилах безопасного поведения.

- 2 июля вашему управлению исполнилось сто лет. Планируете ли проводить праздничные мероприятия с учетом эпидситуации в регионе?

- 9 июля мы провели торжественное мероприятие на Ярославском речном вокзале по случаю нашего векового юбилея. Нас поздравили заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, мэр города Ярославля Владимир Волков, руководители Северной железной дороги и правоохранительных подразделений. Наиболее отличившимся сотрудникам транспортной полиции вручены благодарности и почетные грамоты губернатора, ведомственные награды, ценные подарки. Хотели, чтобы личный состав прочувствовал круглую дату, ведь именно нам, я считаю, повезло служить в тот период, когда подразделение отмечает свой столетний юбилей. Такое происходит единожды. Когда эпидемиологическая ситуация наладится, мы еще соберем всех наших ветеранов. Именно они заложили тот опыт, благодаря которому сотрудники управления достойно несут службу и справляются со своими обязанностями.

- Что бы вы пожелали своим коллегам?

- Коллективу желаю уверенно смотреть в будущее и оставаться всегда стойким и верным своему долгу. Особо хочу поблагодарить семьи наших коллег, которые делят с ними трудности службы. Желаю всем терпения, успехов и самое главное - крепкого здоровья!