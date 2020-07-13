2020-07-13T11:40:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 июля 2020: за сутки выписали всего 4 пациентов

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ярославской области на 13 июля 2020 года
Светлана Крутикова
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COVID-19 выявили еще у 39 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.СтатистикаCOVID-19 выявили еще у 39 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
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Всего заражений: 5306

Всего выздоровлений: 4337

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

За сутки выписали всего 4 ярославцев, число выздоровевших с начала пандемии достигло 4337 человек. Диагноз коронавирус поставили еще 39 жителям региона, всего заболевших - 5306.

На лечении в больницах находятся 458 пациентов. Из них 122 с подтвержденным коронавирусом, 336 с типичной клиникой заболевания. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 212 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1659.

Статистика распространения COVID-19 в регионе выглядит так:

Ярославль - 2716;

Рыбинск - 754;

Ростовский МР - 292;

Ярославский МР -264;

Переславский городской округ - 245;

Гаврилов-Ямский МР - 223;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 140;

Угличский МР - 97;

Борисоглебский МР - 104;

Некрасовский МР - 72;

Большесельский МР - 64;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 43;

Пошехонский МР - 35;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 5.

На лечении в больницах находятся 458 пациентов Фото: Правительство Ярославской области

На лечении в больницах находятся 458 пациентовФото: Правительство Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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