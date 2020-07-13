Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 июля 2020: за сутки выписали всего 4 пациентов
Всего заражений: 5306
Всего выздоровлений: 4337
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп численностью не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
За сутки выписали всего 4 ярославцев, число выздоровевших с начала пандемии достигло 4337 человек. Диагноз коронавирус поставили еще 39 жителям региона, всего заболевших - 5306.
На лечении в больницах находятся 458 пациентов. Из них 122 с подтвержденным коронавирусом, 336 с типичной клиникой заболевания. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 212 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1659.
Статистика распространения COVID-19 в регионе выглядит так:
Ярославль - 2716;
Рыбинск - 754;
Ростовский МР - 292;
Ярославский МР -264;
Переславский городской округ - 245;
Гаврилов-Ямский МР - 223;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 140;
Угличский МР - 97;
Борисоглебский МР - 104;
Некрасовский МР - 72;
Большесельский МР - 64;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 43;
Пошехонский МР - 35;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 5.
На лечении в больницах находятся 458 пациентовФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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