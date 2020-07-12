Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 июля 2020: 20 человек вылечились, 37 заболели
Всего заражений: 5267
Всего выздоровлений: 4333
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки
Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах
Зоопарк: работает
Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек
Изоляция для приезжих: нет
В Ярославской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 37 человек. Всего заболевших с начала пандемии - 5267. За сутки выписали еще 20 ярославцев, число выздоровевших составляет 4333 человека.
На стационарном лечении находится 441 пациент: 118 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 323 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 311 человек, на карантине - 1706.
Статистика распространения коронавируса по Ярославской области:
Ярославль - 2696;
Рыбинск - 754;
Ростовский МР - 292;
Ярославский МР - 256;
Переславль-Залесский - 245;
Гаврилов-Ямский МР - 223;
Рыбинский МР - 164;
Тутаевский МР - 133;
Угличский МР - 97;
Борисоглебский МР - 104;
Некрасовский МР - 72;
Большесельский МР - 62;
Даниловский МР - 52;
Некоузский МР - 43;
Пошехонский МР - 33;
Первомайский МР - 17;
Брейтовский МР - 12;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 5.
На стационарном лечении находится 441 пациентФото: Правительство Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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