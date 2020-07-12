Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 июля 2020: 20 человек вылечились, 37 заболели

Всего заражений: 5267

Всего выздоровлений: 4333

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки

Кафе и рестораны: принимают посетителей на летних верандах и в залах

Зоопарк: работает

Музеи: открыты территории, разрешены индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп, не больше 5 человек

Изоляция для приезжих: нет

В Ярославской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 37 человек. Всего заболевших с начала пандемии - 5267. За сутки выписали еще 20 ярославцев, число выздоровевших составляет 4333 человека.

На стационарном лечении находится 441 пациент: 118 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 323 - с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 311 человек, на карантине - 1706.

Статистика распространения коронавируса по Ярославской области:

Ярославль - 2696;

Рыбинск - 754;

Ростовский МР - 292;

Ярославский МР - 256;

Переславль-Залесский - 245;

Гаврилов-Ямский МР - 223;

Рыбинский МР - 164;

Тутаевский МР - 133;

Угличский МР - 97;

Борисоглебский МР - 104;

Некрасовский МР - 72;

Большесельский МР - 62;

Даниловский МР - 52;

Некоузский МР - 43;

Пошехонский МР - 33;

Первомайский МР - 17;

Брейтовский МР - 12;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 5.