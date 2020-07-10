2020-07-10T15:10:15+03:00
Кострома

Информация о размещении агитационных материалов в издании "Комсомольская правда"

ООО "Сиверс" сообщает о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов
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ООО «Сиверс» сообщает о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Комсомольская правда» (KP.RU), домене третьего уровня yar.kp.ru, для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Костромской области с единым днем голосования 13 сентября 2020 г.

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