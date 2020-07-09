Мера ответственности

В мэрии Ярославля даже провели круглый стол с участием фирм этого профиля. Похоже, причиной такого «оживления» стало… снижение цен на услуги со стороны «муниципалов», которое могло не устроить частников. Рассказать о ярославском муниципальном унитарном предприятии «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» нам согласился его руководитель Андрей Халевин.

- Андрей Викторович, что собой представляет ваша организация и в чем ее отличия?

- Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» действует с 1965 года. Сейчас на предприятии работают 168 человек, которые получают официальную заработную плату, премиальные выплаты, отпускные, пользуются мерами социальной поддержки. Наша организация несет социально значимую, важную для города Ярославля нагрузку – мы обеспечиваем захоронения по гарантированному перечню, так называемые «социальные» или «бесплатные» похороны. Дело в том, что Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» гарантирует родным любого умершего россиянина организацию бесплатного погребения по гарантированному перечню услуг. В этом списке перечислены все ритуальные услуги и товары, которые государство (муниципальные власти) предоставляют безвозмездно за счёт федерального и местного (регионального) пособия по погребению. Как правило, «социальные похороны» организуются для пенсионеров, безработных, инвалидов, матерей-одиночек, а также лиц, не имеющих родственников или не опознанных тел. Также мы обеспечиваем захоронение биоматериалов, поступающих от больниц.

- Какие суммы перечисляет вам бюджет за проведение «социальных» похорон?

- 6124 рубля. Конечно, в реальности захоронение по гарантированному перечню обходится нашему предприятию гораздо дороже – в среднем примерно в 14 тысяч рублей. Таким образом, по этому направлению своей деятельности мы работаем в убыток, покрывая его за счет других доходов предприятия. Иного варианта здесь нет, поскольку проведение «социальных» похорон – это наша обязанность как муниципального предприятия, а размер получаемой нами оплаты установлен законом, который не учитывает инфляцию. В обычной практике мы предоставляем ярославцам и полный спектр услуг по захоронению – начиная от выезда за телом умершего и до прощания на кладбище.

- В Ярославле в сфере похоронного дела работают 32 организации. Как вы строите в этих условиях ценовую политику?

- Цены на ритуальные товары и услуги у нас на 10-15 процентов ниже, чем у коллег из частных компаний. Это не только способ конкурентной борьбы, но и сознательная позиция властей города – а нашу деятельность контролируют и мэрия, и муниципалитет Ярославля. Дело в том, что главная задача МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» - обеспечить возможность достойного погребения своих родственников и близких в том числе и горожанам со скромным достатком. С этой целью мы постоянно проводим мониторинг стоимости услуг ритуальных компаний Ярославля и держим свои цены на нижнем пределе.

В обычной практике компания предоставляем ярославцам и полный спектр услуг по захоронению

- Это особенно важно сейчас, когда в связи с пандемией коронавируса многие люди оказались без работы или потеряли в доходах…

- Мы учли эти обстоятельства и специально разработали два предложения, которые включают в себя полный набор услуг, но отличаются минимальными ценами – в первом варианте это 19900 рублей, а во втором, расширенном, - 24051 рублей. Наверное, наших коллег-конкурентов это не порадовало, и мы слышим в свой адрес всевозможные упреки в «нечестной конкуренции». Но муниципальное предприятие обязано думать о малообеспеченных ярославцах, которым и так живется непросто, а беда, связанная с утратой близкого, может обернуться не только психологической, но и финансовой проблемой.

- В частности, представители частных похоронных компаний жалуются на то, что обратиться в Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» с заявлением на оформление участка под могилу может только физическое лицо, то есть родственник, а не юридическое лицо – похоронная компания. Таким образом, якобы, муниципальные структуры «затягивают» к себе клиентов…

- Мне даже как-то странно комментировать такие упреки, поскольку вся эта процедура прописана законом. Земля под захоронение выделяется человеку, а не фирме – по-моему, это логично. Заявителем может выступить и представитель компании, оказывающей услуги, но при наличии доверенности от родственников умершего, поскольку именно родственник будет ответственным за захоронение и получит электронный паспорт (удостоверение) на захоронение. В последующем это лицо может дать, например, разрешение на подзахоронение на этом участке.

- Как вообще выглядит процедура получения участка?

- Перечень всех документов, которые нужны для проведения захоронения, содержится в Федеральном законе №8 «О погребении и похоронном деле». С ним легко ознакомиться в Интернете. Для выделения нового места необходим паспорт заявителя или лица, которое берет на себя ответственность по организации захоронения. Необходимо также свидетельство о смерти. Заявитель обращается в Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ», подает заявление и ему выделяют участок. Если производится подзахоронение в родственную могилу, то нужны также паспорт заявителя, свидетельство о смерти умершего и удостоверение (электронный паспорт) на ранее произведенное захоронение, в случае отсутствия удостоверения прилагается оригинал свидетельства о смерти ранее умершего родственника. Электронный паспорт на захоронение выдается ответственному лицу на уже существующее захоронение.

- Вас упрекают и в том, что копка могилы у вас стоит дороже, чем могут предложить другие фирмы.

- Я считаю правильным обращать внимание на стоимость всего пакета услуг, а не отдельных позиций – а она у нас, как я уже говорил, ниже на 10-15 процентов.

- Андрей Викторович, тем не менее, конкуренция остается конкуренцией. И в вашей сфере она присутствует. Например, многие ваши конкуренты базируются на территориях больниц или в непосредственной близости с ними – так сказать, «поближе к клиентам»…

- Нас это удивляет, поскольку по закону на территориях лечебных учреждений коммерческие структуры располагаться не должны. Но находятся «обходные пути». Конечно, мы бы предпочли, чтобы все работали в равных условиях – ведь у МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» собственная обособленная территория, а о наших обязательствах перед городом и его бюджетом я уже говорил – и это немалая нагрузка! У коллег-частников такой нагрузки нет, да и главная задача другая – зарабатывать прибыль. Мы с пониманием к этому относимся и не любим обсуждать своих конкурентов – лучше доказывать свою эффективность и нужность делом, а не попрекать других.

- Что можно сказать о перспективах МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»? Говорят, что оно будет акционировано… Зачем, с какой целью?

- Это опять же вопрос, который мне странно комментировать. Решение будет принимать город, поскольку этого требует государство. Дело в том, что российские парламентарии приняли, а Президент России подписал Федеральный закон, в соответствии с которым в срок до 1 января 2025 года муниципальные унитарные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя. Наш учредитель – это Комитет по управлению комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. Какое решение будет им принято – такое мы и исполним. Очевидно одно – наше предприятие в любом случае останется полностью под контролем города, поскольку выполняет функции, социальную важность которых все мы прекрасно понимаем, Понимаем и меру своей ответственности перед ярославцами.