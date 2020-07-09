2020-07-09T15:19:54+03:00
Общество

Ярославцы просят помощи: соседка превратила квартиру в хранилище старых вещей

Как действовать и куда обращаться в подобных ситуациях
Полина Вачнадзе
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Как действовать и куда обращаться в подобных ситуациях. ФОТО: группы "Единая диспетчерская служба Ярославля" ВКонтактеКак действовать и куда обращаться в подобных ситуациях. ФОТО: группы "Единая диспетчерская служба Ярославля" ВКонтакте
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В социальных сетях Ярославна Анастасия попросила о помощи: соседка превратила свою квартиру в кладовую для старых вещей, а страдают от этого окружающие.

- Кто поможет советом? Куда обратиться, чтобы соседка вынесла весь мусор и проветрила свою квартиру? Сил больше нет, - пишет Анастасия с Красноперекопской улицы.

Первый же комментатор посоветовал девушке «просто помочь» соседке, считая, что в данной ситуации именно автору поста можно приложить усилия и решить свою проблему. Однако людям, которые устраивают из своих квартир нечто подобное, очень трудно объяснить, что они неправы.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службы полиции и мэрии, и там рассказали, как следует действовать в подобных ситуациях.

- Если такой беспорядок в квартире устроил собственник, то здесь соседи могут на него воздействовать только через суд. Сначала писать жалобы во всевозможные инстанции, делать фотографии, а потом с документами обращаться в судебные органы. Если квартира находится в социальном найме, то необходимо обращаться в администрацию района, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

- Нужно обратиться по телефону или письменно в территориальную администрацию района и в муниципальную жилищную инспекцию. Они организуют комиссионное обследование квартиры с участием полиции, представителей администрации и службы социальной поддержки. В зависимости от конкретной ситуации, будет дано поручение той или иной структуре, - сказали в мэрии.

А слушать советы на тему «придите и сами все уберите» - не стоит. После посещения такой «клининговой службы» хозяин жилья вполне может написать заявление в полицию о пропаже ценных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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