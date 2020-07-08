Участниками проекта с российской стороны стали глава Ростова Великого Андрей Лось и жители города, а из Сербии на связь вышли координатор совместных Российско-Сербских проектов Наталья Шатилина, ветераны Сербии, руководитель Бессмертного полка, общественный деятель, представитель города Иваница - побратима Ростова Великого - профессор Белградского университета Бранко Ракич, известный сербский юрист-международник Горан Петрониевич. Также к онлайн-проекту «Одна Победа на двоих» присоединилось множество сербов – от игроков футбольного клуба «Напредак» до детского хора города Александровац. Вместе с российскими друзьями они исполняли советские песни времен войны.

Наталья Шатилина подчеркнула:

- Это наша Победа на двоих: и русская, и сербская. Если бы в свое время югославская армия не задержала фашистов, они бы раньше пошли на Москву.

Горан Петрониевич отметил:

- Дорогие братья и сестры! Большой привет от всех нас. С нами – легендарный полковник, его ракетный полк в 1999 году сбил самолет-невидимку, гордость НАТО, с которым мы тогда воевали. В Сербии помнят всех погибших. Надеемся, что больше войн не будет, но если это случится, то мы вместе с вами победим!

К телемосту подключались Ростовский муниципальный духовой оркестр, профессиональные и самодеятельные музыканты, участники Народного театра-студии «Маска» и Народного ансамбля песни и танца «Зарянка». В режиме видеосвязи прошла встреча с ростовцем, ветераном Великой Отечественной Василием Ивановичем Шелякиным (он начал войну лейтенантом, а закончил капитаном).

Глава Ростова Великого Андрей Лось, обращаясь к землякам-ростовцам и братьям-сербам, сказал:

- Сегодня мы не маршируем плечом к плечу, чтобы выразить почтение к великой дате, однако душой мы едины. Мы всегда будем гордиться и помнить подвиги героев ростовской земли и передадим эту память нашим потомкам. Вместе мы преодолеем любые невзгоды! Пусть небо над нашими головами будет мирным, ясным, а сердце – полным отваги и любви к Родине!

Телемост завершился онлайн-шествием ростовского Бессмертного полка.