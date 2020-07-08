2020-07-08T17:05:18+03:00
Кострома

Иностранка получила 4 года заключения из-за костромских коров

Хотя, виной, конечно, не коровы, а жажда наживы
Полина Вачнадзе
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Иностранка получила 4 года заключения из-за костромских коровИностранка получила 4 года заключения из-за костромских коровФото: Виталий КАРНАУХ
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Суд первой инстанции уже признал 46-летнюю гражданку Украины виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Однако она сочла приговор несправедливым и решила его обжаловать.

В сентябре 2019 года, как говорится в материалах дела, женщина решила выступить посредником в сделке купли-продажи крупного рогатого скота. Причем, изначально она даже не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства и даже представилась вымышленным именем.

Женщина нашла в Костромской области продавцов коров, а покупателей отыскала в республике Марий-Эл. В качестве оплаты потерпевшие передали посреднику 2,2 миллиона рублей. Но, получив деньги в руки, мошенница уехала в территории фермерского хозяйства якобы для оформления документов.

И во время следствия, и в суде гражданку Украины отрицала свою вину. Однако было установлено, что имело место именно мошенничество. Женщина назвалась чужим именем, настаивала на наличных, не допускала общения продавца и покупателя между собой и скрылась после того, как получила плату.

Суд первой инстанции назначил обвиняемой наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение женщину не удовлетворило и она его обжаловала, правда, безуспешно. Приговор вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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