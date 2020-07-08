2020-07-08T16:19:35+03:00
Иваново

В Иванове дедушка перевел мошенникам 1,7 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Иванове дедушка перевел мошенникам 1,7 миллиона рублейВ Иванове дедушка перевел мошенникам 1,7 миллиона рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В полицию Ленинского района Иванова обратился 91-летний местный житель. Дедушка стал очередной жертвой дистанционного мошенничества.

Пожилому человеку на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. По словам звонившего, со счета жителя Иванова кто-то пытался снять деньги.

- Для того, чтобы сохранить сбережения, незнакомец порекомендовал перевести их на «безопасный счет». Все условия потерпевший выполнил, даже сходил к ближайшему банкомату. В итоге доверчивый житель Иванова лишился 1 миллиона 687 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24