В Иванове дедушка перевел мошенникам 1,7 миллиона рублей
В полицию Ленинского района Иванова обратился 91-летний местный житель. Дедушка стал очередной жертвой дистанционного мошенничества.
Пожилому человеку на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. По словам звонившего, со счета жителя Иванова кто-то пытался снять деньги.
- Для того, чтобы сохранить сбережения, незнакомец порекомендовал перевести их на «безопасный счет». Все условия потерпевший выполнил, даже сходил к ближайшему банкомату. В итоге доверчивый житель Иванова лишился 1 миллиона 687 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU