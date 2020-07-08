Ярославские общественники просят показать им проект гостиницы в зоне ЮНЕСКО

На своей странице в социальной сети градозащитница Ольга Мазанова рассказала о подготовке проекта строительства «Бутик-отеля», который до сих пор не видели ни архитекторы, ни общественники. А тем временем, отель собираются построить в зоне ЮНЕСКО - на Волжской набережной у дома №1.

- Меня, как архитектора и градозащитники, беспокоит закрытость принятия решений о строительстве. Я считаю, что это настолько важное для города место, что обязательно нужно проводить открытый архитектурный конкурс на эскизный проект застройки этого квартала, какая бы функция не была в задании на проектирование, - пишет Ольга Мазанова.

И настоятельно предлагает вынести проект на профессиональный градостроительный совет, а также устроить широкое общественное обсуждение.

- Вместо этого, решения принимаются кулуарно. Проект гостиницы вообще нигде не опубликован. Его не показывают даже профессиональному сообществу архитекторов. Это неправильная градостроительная политика, и так как существует угроза искажения исторического облика центра Ярославля и некорректного внедрения новой застройки в самое сердце древнего Ярославля, - пишет градозащитник.

Также она отметила, что на фасадах «Бутик-отеля» очень много стекла с включением «цитат» фасадов утраченной исторической застройки. Под этот проект в данном квартале были внесены изменения в регламенты Достопримечательного места «Исторический центр Ярославля» в 2016 году. Было разрешено сплошное остекление и увеличен процент застраиваемой территории.

В комментариях к посту ярославцы предположили, что раз проект не выносят на суд общественности, значит он либо уродлив, либо это будет высотное здание.

При этом, судя по всему, мало кого кроме архитекторов, общественников и простых ярославцев беспокоит судьба соседнего с будущей постройкой здания – дома-памятника на Волжской набережной, 3, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание стоит без крыши уже более 4 лет.