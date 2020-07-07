Серийный убийца и насильник из Ивановской области сел пожизненно

Все преступления 41-летним не раз судимым мужчиной были совершены в 2010-2011 годах. Как было установлено следствием, ивановец заставлял женщин садиться к нему в машину, после чего увозил в лес. Там он насиловал своих жертв, избивал их, отбирал все ценные вещи, а потом убивал. Чтобы скрыть следы преступления, два трупа он попытался сжечь. Тела молодых женщин находили недалеко от населенных пунктов и дорог.

Работа следователей была долгой и кропотливой. За время расследования было опрошено более 370 человек, проведено более 150 судебных экспертиз в Иванове, Ярославле и Москве. В главном управлении криминалистики СК РФ сделали 43 молекулярно-генетические исследования в отношении 4,7 тысяч лиц, а техники того же ведомства проанализировали сведения о соединения нескольких тысяч абонентов, полученных от сотовых компаний.

В итоге злодей был задержан. Взяли его 24 октября 2018 года в Череповце Вологодской области, где мужчина работал маляром. Ранее он уже был не раз судим за совершение преступлений в разных регионах страны. Перед ивановским судом мужчина предстал за убийства, сопряженные с изнасилованием, изнасилования, а также иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, и разбой.

- Под давлением предъявленных доказательств, подсудимый полностью признал свою вину во всех фактах преступной деятельности, детально показал на местах происшествий механизм совершения преступлений, - сказали в СКР по Ивановской области.

Судом виновному было назначено наказание – пожизненное лишение свободы.