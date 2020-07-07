2020-07-07T13:33:26+03:00
Кострома

5 лет за шевроны. Пьяная костромичка напала полицейского

В отношении женщины возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Участковый пострадал от рук разгневанной женщиныУчастковый пострадал от рук разгневанной женщиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Костромской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело – она подозревается в нападении на участкового полиции.

Все произошло в Волгореченске 8 июня этого года. Пьяная женщина устроила дебош на лестничной площадке дома. Чтобы утихомирить соседку, вызвали участкового, но и он пострадал от ее рук.

- Подозреваемая не раз толкнула сотрудника полиции, надорвала шевроны на форме и два раза ударила. Тем самым женщина применила насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - пояснили в СКР по Костромской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Жительнице Костромской области грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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