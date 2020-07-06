2020-07-06T18:46:34+03:00
Происшествия

В Ярославской области велосипедист стрелял в собаку, но попал в прохожую

Инцидент произошел в Переславле-Залесском 5 июля
Полина Вачнадзе
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Полиция проводит проверку. ФОТО: группа "Бездомные животные в Переславле-Залесском", ФейсбукПолиция проводит проверку. ФОТО: группа "Бездомные животные в Переславле-Залесском", Фейсбук
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Информация об инциденте в Переславле появилась в местной группе защиты животных. Жительница города Марина разыскивала пару велосипедистов. По словам автора поста, мужчина хотел выстрелить в собаку, но попал в женщину.

- …их облаяла собака, они достали оружие из сумки, но ехали. А вечером они вернулись и стали стрелять по другой собаке. Но попали в ногу женщине, которая гуляла с маленьким ребенком! К сожалению, с места они уехали. Полиция была вызвана, но этих товарищей уже не было, - пишет женщина в соцсети.

Как выяснилось позже, пистолет был даже не травматический, а игрушечный с небольшими пульками. Используя его в качестве оружия, велосипедист хотел отогнать большую собаку, которая лаяла на него и спутницу. Перед женщиной, которая пострадала от «выстрела», извинились.

Полиция по факту случившегося проводит проверку. А комментарии к посту в Фейсбуке отключили, назвав тему больше не актуальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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