В Ярославской области велосипедист стрелял в собаку, но попал в прохожую

Информация об инциденте в Переславле появилась в местной группе защиты животных. Жительница города Марина разыскивала пару велосипедистов. По словам автора поста, мужчина хотел выстрелить в собаку, но попал в женщину.

- …их облаяла собака, они достали оружие из сумки, но ехали. А вечером они вернулись и стали стрелять по другой собаке. Но попали в ногу женщине, которая гуляла с маленьким ребенком! К сожалению, с места они уехали. Полиция была вызвана, но этих товарищей уже не было, - пишет женщина в соцсети.

Как выяснилось позже, пистолет был даже не травматический, а игрушечный с небольшими пульками. Используя его в качестве оружия, велосипедист хотел отогнать большую собаку, которая лаяла на него и спутницу. Перед женщиной, которая пострадала от «выстрела», извинились.

Полиция по факту случившегося проводит проверку. А комментарии к посту в Фейсбуке отключили, назвав тему больше не актуальной.