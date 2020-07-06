2020-07-06T17:31:30+03:00
Общество

Ярославский почтальон ездит к людям на вездеходе-болотоходе

Иначе в отдаленные районы области ему не добраться
Полина Вачнадзе
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Почтальон Сергей Кондаков работает в одном из самых отдаленных районов Ярославской области. ФОТО: Геннадий ДодоховПочтальон Сергей Кондаков работает в одном из самых отдаленных районов Ярославской области. ФОТО: Геннадий Додохов
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Почтальон Сергей Кондаков работает в одном из самых отдаленных районов Ярославской области - Пошехонском. В весенне-осеннюю распутицу, зимой в дальние деревни иначе как на спецтехнике не добраться. Поэтому вместо обычной почтовой машины местные жители уже привыкли видеть вездеход-болотоход.

Почтовый маршрут начинается с небольшой деревни Василевское. Чтобы добраться до деревенек Меньково и Красный Яр нужно проехать 15 километров. На своем каракате (или вездеходе-болотоходе) Сергей переплывает реки Глухая Кисома и Вольная, когда они разливаются весной. Через лесную чащу, труднопроходимое бездорожье и болота путь занимает в среднем 2,5-3 часа.

Сергей Кондаков является практически единственным звеном, который соединяет ярославскую глубинку и цивилизацию. Ежемесячно он привозит пошехонцам примерно 300 килограммов груза: газеты, корреспонденцию, продукты, лекарства. По его словам, люди нуждаются не только в его почтовых услугах, но и в простом человеческом общении. Несмотря на все трудности, почтальон отмечает, что работа приносит удовольствие.

- Моя работа как почтальона ярославской Почты России – это доставка корреспонденции, посылок в близлежащие деревни Меньково и Красный Яр. Жители этих деревень, считай, отрезаны от цивилизации: сотовая связь там почти отсутствует, магазинов и аптек нет. А добраться до них могу только я на своем вездеходе. Поэтому отвожу им не только почту и пенсии, но и продукты, и лекарства по их просьбе, – делится Сергей Кондаков.

Не так давно почтальон стал героем всероссийского проекта «Гордость России», в который попадают простые люди, много лет преданные своему делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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