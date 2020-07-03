2020-07-03T14:44:14+03:00
Кострома

В Костроме многодетная мать заставляла дочь попрошайничать

10-летняя девочка просила милостыню на паперти
Полина Вачнадзе
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В Костроме многодетная мать заставляла дочь попрошайничатьВ Костроме многодетная мать заставляла дочь попрошайничатьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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26-летняя костромичка, мать троих детей 4, 6 и 10 лет, заставляла свою старшую дочь стоять на паперти и просить милостыню у прохожих. Несмотря на наличие маленьких детей, женщина нигде не работала, а существовала за счет подаяний от добрых людей.

В поле зрения полиции проблемная семья попала еще три года назад. Полицейские уговаривали костромичку начать достойно содержать своих детей, но все зря. Как только старшая девочка подросла, мать привлекла и ее к семейному заработку – отправила на паперть. Долгое время девочка перед занятиями в школе, а часто и вместо них, попрошайничала у одного из храмов Костромы. Все деньги, что ей давали прохожие, ребенок отдавал матери.

- Факт вовлечения в противоправную деятельность юной костромички зафиксировали сотрудники полиции. В отношении матери возбуждено уголовное дело. Расследование окончено, материалы направлены в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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