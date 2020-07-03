Дмитрий Миронов: «Ярославль по праву заслужил присвоение гордого звания»

Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

– Эта инициатива получила поистине всенародную поддержку и позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую – по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей – эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трех тысяч предприятий, – отметил Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Инициативу общественных организаций о присвоении Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести» поддержали губернатор Дмитрий Миронов и правительство региона. Было принято постановление правительства по одобрению заявки и организован сбор документов, подтверждающих значительный вклад ярославцев в Победу путем обеспечения бесперебойного промышленного производства военной и гражданской продукции в 1942 – 1945 годах. Собранные материалы направили за подписью главы региона на имя Президента РФ.

– Ярославская промышленность обеспечивала армию минометами и автоматами, снарядами и патронами, автомобилями и артиллерийскими тягачами. На фронт отправлялись обмундирование и обувь, медикаменты и продовольствие, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославль внес большой вклад в приближение Великой Победы и по праву заслужил присвоение гордого звания «Город трудовой доблести».

Вечером в честь этого события в Ярославле состоится салют и небольшой концерт.